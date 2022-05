Κόσμος

Ρωσία: Μπάιντεν και Μπλίνκεν, “personae non gratae” για τη Μόσχα

Την απαγόρευση εισόδου στη χώρα αμερικανών πολιτών μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της σε 963 Αμερικανούς, περιλαμβανομένων του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του υπουργού Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν και του επικεφαλής της CIA Ουΐλιαμ Μπερνς.

Η απαγόρευση αυτή έχει μόνο συμβολική σημασία αλλά εντάσσεται σε μια διαρκή επιδείνωση των σχέσεων της Μόσχας με την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της από τις 24 Φεβρουαρίου που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

