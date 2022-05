Κόσμος

NATO: Ερντογάν - Στόλτενμπεργκ επικοινωνία για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες για την πορεία της ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας στη Συμμαχία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν για το ζήτημα των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στη Συμμαχία.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο Tαγίπ Ερντογάν της πολύτιμης Συμμάχου μας Τουρκίας σχετικά με τη σημασία των Ανοιχτών Θυρών του ΝΑΤΟ και των αιτήσεων ένταξης από τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Συμφωνούμε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια όλων των Συμμάχων πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν για την εξεύρεση λύσης» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ερντογάν: συνομίλησε με τον φινλανδό ομόλογό του για ΝΑΤΟ και θέματα τρομοκρατίας

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον φινλανδό ομόλογό του Σάουλι Νιινίστο σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ότι δεν είναι στο πνεύμα της Συμμαχίας να αγνοεί τις τρομοκρατικές οργανώσεις που συνιστούν απειλή για μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ .

Ο τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι η Αγκυρα αναμένει σεβασμό και στήριξη για τον αγώνα της κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων που απειλούν την εθνική της ασφάλεια και τον λαό της, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

