Κόσμος

Ισπανία: Ασυνήθιστες θερμοκρασίες στη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χτύπησε κόκκινο η θερμοκρασία στην Ισπανία. Πού "σκαρφάλωσε" ο υδράργυρος...

Οι πολίτες στην Ισπανία προσπαθούσαν σήμερα να δροσιστούν με ανεμιστήρες, μπουκαλάκια νερού και βουτιές στα συντριβάνια καθώς η χώρα βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή που σε ορισμένες περιοχές έφθασαν και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

"Νωρίς σήμερα το πρωί ήταν ασυνήθιστα ζεστά γι αυτή την εποχή σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής και της νότιας πλευράς της χερσονήσου", έγραψε στο Twitter η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Η υπηρεσία προειδοποίησε για υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε 10 ισπανικές περιφέρειες που φθάνουν σχεδόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Χθες Παρασκευή καταρρίφθηκε το ρεκόρ ανώτερης θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο στην πόλη Χαέν της Ανδαλουσίας όπου το θερμόμετρο άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την AEMET, η μέση θερμοκρασία στην Χαέν ήταν κατά 16 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με την θερμοκρασία που καταγράφεται συνήθως αυτή την εποχή.

Σε άλλες περιοχές της Ισπανίας η θερμοκρασία ήταν κατά τουλάχιστον 7 βαθμούς υψηλότερη από το συνηθισμένο.

Οπως είχε πει στις αρχές της εβδομάδας ο εκπρόσωπος της AEMET Ρούμπεν ντελ Κάμπο, αν επιβεβαιωθεί επισήμως, αυτός θα είναι ο πρώτος καύσωνας που καταγράφεται μέχρι σήμερα Μάιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 3424 νέα κρούσματα το Σάββατο

Θεσσαλονίκη - “φακελάκι”: Ελεύθεροι ο Αντιδήμαρχος, ο εφοριακός και ο λογιστής

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τελικός με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας