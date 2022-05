Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Επεισόδια στο ΟΑΚΑ (εικόνες)

Πριν την έναρξη του αγώνα και ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, επεισόδια σημειώθηκαν στον Τελικό του Κυπέλλου.

Λίγη ώρα πριν "σφυρίξει" την έναρξη του τελικού για το Κύπελλο Ελλάδας, που διεξάγεται μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, επεισόδια σημειώθηκαν στο γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ένταση υπήρξε ανάμεσα στις κάτω κερκίδες του ΟΑΚΑ, ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων.

Οι οπαδοί, πέταξαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, θέλοντας να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό στο Ολυμπιακό Στάδιο και έτσι, η αστυνομία, με χρήση χημικών, επενέβησαν και άδειασαν τη Θύρα 5 από τους φιλάθλους του Τριφυλλιού.

Σημειώνεται ότι εν όψει του μεγάλου τελικου για το Κύπελλο, τα μέτρα ήταν δρακόντεια με σκοπό τη σωστή διςξαγωγή του αγώνα.

Το κλίμα είναι ασφυχτικό με τις δύο ομάδες να παραμένουν στα αποδυτήρια.





