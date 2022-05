Κοινωνία

Missing alert για 17χρονη

Αγωνία για την τύχη της ανήλικης. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης από την Νυμφόπετρα Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

"Στις 18.05.2022, στις 13:00, εξαφανίστηκε από την Νυμφόπετρα Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, η Αθανασία Μ., 17 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 21/05/2022 για την εξαφάνιση της Αθανασίας Μ., 17 ετών και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αθανασία Μ., έχει ύψος 1.70 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε κόκκινή μακρυμάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alerta pp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-androidκαι για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple."

