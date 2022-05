Παράξενα

Παρουσιάστης έγινε έξαλλος με ρεπορτάζ και τα... έσπασε on air (βίντεο)

Άρχισε να πετάει ότι έβρισκε μπροστά του. Τι προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του παρουσιαστή.

Τούρκος παρουσιαστής έχασε ψυχραιμία του τα έσπασε on air για το ρεπορτάζ που μόλις έπαιξε το κανάλι με θέμα τους αργότες.

Ενώ βρισκόταν στον αέρα του δελτίου ειδήσεων του FoX TV άρχισε να πετάει ότι έβρισκε μπροστά του. Από τα χαρτιά μέχρι ένα γεμάτο ποτήρι με νερό που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι και βγήκε από το πλάνο εξοργισμένος, σχολιάζοντας με τρεμάμενη φωνή: «Οι μισοί από τους αγρότες της χώρας έχουν παραιτηθεί από τις δουλειές τους».

Επέστρεψε, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανώς πιο ήρεμος και ζήτησε από τον σκηνοθέτη να περάσουν στο επόμενο θέμα.

