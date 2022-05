Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των Πιθήκων: ανησυχία από την αύξηση των κρουσμάτων

Πόσα είναι τα κρούσματα που εντοπίζονται στην Ευρώπη και έχουν ανησυχήσει τις αρχές.

Τουλάχιστον δύο κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων έχουν εντοπιστεί στο Βερολίνο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές υπηρεσίες της γερμανικής πρωτεύουσας, μία ημέρα αφότου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα τη Γερμανία, στο Μόναχο.

Το υπουργείο Υγείας του Βερολίνου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι είναι πιθανόν να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες. Οι ασθενείς είναι σε σταθερή κατάσταση και από την ανάλυση του γονιδιώματος θα διαπιστωθεί από ποιο στέλεχος της νόσου έχουν προσβληθεί.

Μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος, ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ είπε ότι εξ όσων αντιλαμβάνεται, ο ιός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα και ένα ξέσπασμά του θα μπορούσε να περιοριστεί εάν οι υγειονομικές αρχές ενεργήσουν γρήγορα.

Πρώτο κρούσμα και στο Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων, αυτής της ασθένειας που συνήθως είναι ενδημική στη Δυτική Αφρική.

Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 30 ετών που επέστρεψε πρόσφατα από ταξίδι στη Δυτική Ευρώπη, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου Ισίλοφ, στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο άνδρας αυτός, που εμφανίζει μόνο ελαφρά συμπτώματα, είχε έρθει σε επαφή με έναν ασθενή στο εξωτερικό.

Κρούσματα έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε πολλές δυτικές χώρες, όπως στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να δώσει νέες οδηγίες στις χώρες για το πώς θα περιορίσουν την εξάπλωση της ασθένειας, όπως είπε ο Ντέιβιντ Χέιμαν, ο επικεφαλής της Στρατηγικής και Τεχνικής Συμβουλευτικής Ομάδας για Μολυσματικούς Κινδύνους με Πιθανότητες Πανδημίας και Επιδημίας (STAG-IH).

Ο Χέιμαν τόνισε ότι η ευλογιά των πιθήκων δεν μοιάζει με τις πρώτες ημέρες της πανδημίας της Covid-19, επειδή ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα. Όσοι υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί στον ιό ή εκείνοι που εμφανίζουν συμπτώματα, όπως εξανθήματα και πυρετό, θα πρέπει να αποφεύγουν τις στενές επαφές με άλλους ανθρώπους. «Υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια αλλά το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι μπορείτε να προστατέψετε τον εαυτό σας», πρόσθεσε.

Ανησυχία στην Ευρώπη με την αύξηση των κρουσμάτων

Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, μια ημέρα μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, ενώ σήμερα καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στο καντόνι της Βέρνης στην Ελβετία την ώρα που η Ισπανία ανακοίνωνε 23 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

"Εντοπίσαμε πολλούς ασθενείς στην Ολλανδία με ευλογιά των πιθήκων", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας.

Στην Ελβετία το κρούσμα είναι ένα πρόσωπο που μολύνθηκε μέσω "στενής σωματικής επαφής στο εξωτερικό", ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το καντόνι.

Το πρόσωπο αυτό συμβουλεύτηκε έναν γιατρό επειδή είχε εμφανίσει πυρετό, εξάνθημα και ένιωθε άσχημα, ανακοίνωσε το καντόνι και πρόσθεσε ότι έχει απομονωθεί στο σπίτι του και η νόσος εξελίσσεται με ήπιο τρόπο.

Το ολλανδικό Ινστιτούτο δεν ανακοίνωσε ακριβή αριθμό ή λεπτομέρειες σχετικά με τους μολυσμένους αλλά είπε ότι περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά το σαββατοκύριακο.

Οι υγειονομικές αρχές στην Ισπανία ανακοίνωσαν χθες 23 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, κυρίως στην περιφέρεια της Μαδρίτης όπου η τοπική κυβέρνηση έκλεισε μια σάουνα που συνδέεται με την πλειονότητα των κρουσμάτων.

Με αυτά, ο συνολικός απολογισμός στην Ισπανία έφθασε τα 30 κρούσματα, ενώ 23 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Πορτογαλία όπου τα 9 εντοπίστηκαν χθες.

Είκοσι κρούσματα έχουν εντοπιστεί στη Βρετανία, όπου οι αρχές χορηγούν εμβόλιο κατά της ευλογιάς σε υγειονομικούς υπαλλήλους και άλλους που πιθανόν να έχουν εκτεθεί στον ιό.

Περισσότερα από 100 κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων, η οποία είναι ενδημική στη δυτική Αφρική, έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί στην Ευρώπη.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια, λοιμώδης ασθένεια, παρόμοια με την ανθρώπινη ευλογιά που εξαλείφθηκε το 1980. Μολονότι είναι πιο ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε μερικές εβδομάδες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυικούς πόνους, πρήξιμο στους λεμφαδένες, ρίγη και κόπωση. Επίσης οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν δερματικά εξανθήματα, τα οποία συχνά ξεκινούν από το πρόσωπο και εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του σώματος, περιλαμβανομένων των γεννητικών οργάνων.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ευλογιά των πιθήκων, η οποία μεταδίδεται από την επαφή με τον μολυσμένο ασθενή ή με τα σωματικά υγρά του, περιλαμβανομένου του σάλιου. Η ασθένεια συνήθως υποχωρεί από μόνη της.

