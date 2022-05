Κόσμος

Έγκλημα τιμής στο Πακιστάν: Σκότωσαν δύο αδελφές

Επτά μέλη της οικογένειας των αδελφών αναζητούνται από τις Αρχές. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του διπλού φονικού.

Η πακιστανική αστυνομία ερευνά τις δολοφονίες δύο αδελφών ισπανικής και πακιστανικής καταγωγής, οι οποίες πιστεύεται ότι έπεσαν θύματα «εγκλήματος τιμής».

Οι αρχές της πόλης Γκουτζράτ, στο ανατολικό Πακιστάν, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τους φόνους της Ανίσα Αμπάς, 24 ετών και της Αρούτζ Αμπάς, 21 ετών. Οι δύο νεαρές γυναίκες ήθελαν να χωρίσουν από τους Πακιστανούς συζύγους τους και βρίσκονταν στην Ισπανία. Επέστρεψαν το Γκουτζράτ όπου τις στραγγάλισαν τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, εξήγησε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ναουμάν Χάσαν, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η οικογένεια επινόησε μια ιστορία για να τις πείσει να έρθουν για λίγες ημέρες στο Πακιστάν. Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι πρόκειται για μια περίπτωση εγκλήματος τιμής (…) αλλά η έρευνα συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Οι σύζυγοι των δύο γυναικών, που ήταν ταυτόχρονα και εξάδελφοί τους, τις πίεζαν να τους βοηθήσουν να μεταναστεύσουν στην Ισπανία.

Επτά μέλη της οικογένειας των δύο αδελφών καταζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακισταν, πέρσι διαπράχθηκαν περισσότερα από 450 «εγκλήματα τιμής» στη χώρα. Μερικές φορές στοχοποιούνται άνδρες, όμως τα περισσότερα θύματα είναι

