Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Κυπελλούχοι Ελλάδας οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο για 19η φορά στην ιστορία του. Επεισόδια πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα.

Κυπελλούχος Ελλάδας για 19η φορά στην Ιστορία του και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια στέφθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησαν 1-0 του ΠΑΟΚ στον τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο ΟΑΚΑ, χάρη σε γκολ που πέτυχε με πέναλτι ο Αϊτόρ στο 34΄.

Το σκορ άνοιξε με πέναλτι του Αϊτόρ στο 34΄. Νωρίτερα ο Βιεϊρίνια βρήκε με προβολή στο κεφάλι τον Γκατσίνοβιτς, μια φάση πολύ δύσκολη την οποία εξέτασε ενδελεχώς ο Λαός με τη βοήθεια του VAR για να αποφασίσει να δείξει την άσπρη βούλα. Κατά τους πανηγυρισμούς άρχισε νέος κύκλος επεισοδίων (μετά από εκείνα που οδήγησαν στην καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού), με τον Αϊτόρ να δέχεται αντικείμενο στο χέρι καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού «γιόρτασαν» το 1-0 μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν ήθελε και πολύ να ανεβεί ξανά το θερμόμετρο, ενώ στη διαμάχη μπήκαν και παίκτες μαζί με τα επιτελεία των δύο ομάδων, με τους Θεσσαλονικείς να θεωρούν ότι ο σκόρερ πανηγύρισε προκαλώντας τους φίλους του «Δικέφαλου του Βορρά». Ο διαιτητής έδωσε εντολή να αποχωρήσουν άπαντες στα αποδυτήρια και το ματς διεκόπη περίπου για 25 λεπτά. Κατά τη διακοπή στα αποδυτήρια βρέθηκε και ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Γενικά η κατάσταση μύριζε «μπαρούτι» και είχε αρχίσει να... πλανάται στον αέρα η πιθανότητα οριστικής διακοπής, με σχετικές προειδοποιήσεις από τα μεγάφωνα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έπρεπε να παιχτεί ποδόσφαιρο και δόθηκε η επανέναρξη γύρω στις 21:45 το βράδυ, δηλαδή την ώρα που κανονικά θα συμπληρωνόταν το 90λεπτο!

Όσον αφορά το αμιγώς αγωνιστικό μέρος, ο Παναθηναϊκός ήταν σαφέστατα ανώτερος στο α΄ ημίχρονο, όμως δεν απείλησε στο παραμικρό. Το πέναλτι, μάλιστα, ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια εκατέρωθεν, αν εξαιρέσουμε ένα πολύ μακρινό, εντελώς ακίνδυνο, σουτ του Αϊτόρ στο 8΄. Μετά την ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την εικόνα του, άρχισε να κυκλοφορεί καλύτερα και πιο γρήγορα τη μπάλα και στο 44΄ έχασε απίστευτη ευκαιρία. Από σέντρα του Ζίβκοβιτς ο Άκπομπ έπιασε κεφαλιά σε απόσταση 1,5 μέτρου από το τέρμα, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε εύκολα αφού η εκτέλεση ήταν κακή.

Με τον Παναθηναϊκό να «αγγίζει» το 2-0 ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο, όταν στο σουτ του Γκατσίνοβιτς η μπάλα βρήκε σε αμυντικό άλλαξε πορεία και κατέληξε ελάχιστα άουτ. Στο 49΄ ένα επικίνδυνο φάουλ του Ντάγκλας Αουγκουστο θα μπορούσε εύκολα να επιφέρει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά ο Λαόθ αρκέστηκε στην παρατήρηση. Ακόμα κι ο Λουτσέσκου έσπευσε αμέσως μετά να αποσύρει τον Βραζιλιάνο ο οποίος... φλέρταρε επικίνδυνα με την αποβολή.

Στο 58΄ ο Μπίσεσβαρ βρέθηκε σε ιδανική θέση για γκολ αλλά από το ύψος της περιοχής πλάσαρε άουτ, στη δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει. Ο τελικός είχε αποκτήσει «άγρια ομορφιά» κι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο για να αποκλιμακωθεί η ένταση στις κερκίδες.

Ο Λουτσέσκου εξάντλησε τις αλλαγές του πριν από το 70΄αναζητώντας μια ευκαιρία η οποία παρουσιάστηκε στο 79΄ με τον Κώτσιρα να βγάζει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Σβαμπ!

Ο ΠΑΟΚ πλησίασε ξανά κοντά στο γκολ με τον Τσόλακ στις καθυστερήσεις, όμως ο Παναθηναϊκός κράτησε το 1-0 και σήκωσε το πρώτο του τρόπαιο μετά από οκτώ χρόνια. Μια φανταστική σεζόν για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που επανέφερε τον Παναθηναϊκό στην «πρώτη γραμμή».

Διαιτητής: Αντόνιο Λαόθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς ,Αλεξανδρόπουλος- Ντάγκλας Αουγκούστο, Σοάρες, Κρέσπο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Χουανκάρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Κώτσιρας, Ρούμπεν Πέρεθ, Αϊτόρ, Γκατσίβοβιτς (76΄ Αλεξανδρόπουλος), Βιγιαφάνιες (68΄ Κουρμπέλης), Ιωαννίδης (76΄ Καρλίτος), Παλάσιος (90+4΄ Σάρλια)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύραντζης, Ινγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (46΄ Σίντκλεϊ), Ντάγκλας Αουγκούστο (52΄ Σβαμπ), Κούρτιτς, Φιλίπε Σοάρες (46΄ Ελ Καντουρί), Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ (62΄ Μίτριτσα), Άκπομ (67΄ Τσόλακ)

* Με 32 λεπτά καθυστέρηση ξεκίνησε ο τελικός. Η ένταση που προϋπήρχε τουλάχιστον για μία ώρα ανάμεσα στα ΜΑΤ και τους οπαδούς των δύο ομάδων, κορυφώθηκε δευτερόλεπτα πριν την (προγραμματισμένη) σέντρα. Άναψαν φωτιές στις κερκίδες, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και ο Λαόθ βλέποντας την κατάσταση να τείνει προς περαιτέρω κλιμάκωση, μάζεψε... άρον άρον τους παίκτες ξανά στα αποδυτήρια. Οι ομάδες επέστρεψαν στις 20:22 και μετά από νέο δεκάλεπτο ζέσταμα, δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα.

*Ο Μίμης Δομάζος και ο Σταύρος Σαράφης ήταν οι «legends» των δύο συλλόγων που παρουσίασαν το τρόπαιο στο κοινό, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη

* Σύνθημα του τελικού ήταν το #inFootballWeLove, το οποίο απεικονίστηκε και στα μπλουζάκια των 22 ποδοσφαιριστών τη στιγμή της επίσημης εισόδου των δύο ομάδων

* Πρώτος για ζέσταμα ο Παναθηναϊκός στις 19:18, ακολούθησε λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ

* Πλήθος κόσμου στα επίσημα του ΟΑΚΑ. Σύσσωμο το επιτελείο της εθνικής ομάδας έδωσε το «παρών» με επικεφαλής τον ομοσπονδιακό προπονητή Γκουστάβο Πογέτ, τον εορτάζοντα Κώστα Κωνσταντινίδη και τους τεχνικούς των αναπτυξιακών ηλικιών Τάσο Θέο (Κ19), Αλέξανδρο Αλεξιάδη (Κ17) και Άγγελο Χατζόπουλο (Κ15).

