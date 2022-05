Κόσμος

Καναδάς: κακοκαιρία με νεκρούς και τεράστια προβλήματα (εικόνες)

Σαρωτικό είναι το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού από δύο μεγάλες περιφέρειες του Καναδά.

Οι καναδικές Αρχές ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου εκδηλώθηκαν σφοδρές καταιγίδες, που προκάλεσαν επίσης τη διακοπή της ηλεκτροδότησης 900.000 νοικοκυριών στις επαρχίες Οντάριο και Κεμπέκ.

Η αστυνομία του Οντάριο έκανε λόγο μέσω Twitter για τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες εξαιτίας των ανοιξιάτικων καταιγίδων.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας πτώσης δέντρου στην κομητεία Μπραντ, νότια του Τορόντο.

Στην ίδια περιοχή, μερικά λεπτά αργότερα, 70χρονη επίσης καταπλακώθηκε από δέντρο.

Βορειότερα, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Οτάβα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η αστυνομία της περιοχής δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Πλεούμενο ανατράπηκε εξαιτίας καταιγίδας με αποτέλεσμα γυναίκα να πνιγεί στον ποταμό που χωρίζει την Οτάβα από το προάστιό της Γκατινό στο Κεμπέκ, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας της περιοχής που μετέδωσε το Radio-Canada.

Εξάλλου σχεδόν 900.000 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα χθες Σάββατο το βράδυ στον ανατολικό Καναδά, κάπου 340.000 στο Οντάριο και κάπου 535.000 στο Κεμπέκ, ενημέρωσαν δύο τοπικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, οι Hydro One και Hydro-Quebec.

