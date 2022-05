Οικονομία

Συντάξεις - Τσακλόγλου: Αύξηση το 2023 μετά από 12 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις εκκρεμείς συντάξεις και την μεταρρύθμιση στην αρχιτεκτονική του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.



«Το 2023 είναι έτος αύξησης των συντάξεων για πρώτη φορά, μετά από 12 χρόνια» δηλώνει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει το εισόδημα των συνταξιούχων ποικιλοτρόπως.

Όπως επισημαίνει, «αύξησε τα ποσοστά αναπλήρωσης όσων έχουν άνω των 30 ετών ασφαλιστέα εργασία, προχώρησε στην άρση περικοπών επικουρικών συντάξεων όσων είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ, κατέβαλε αναδρομικά ύψους 1,2 δισ. ευρώ, στήριξε τους χαμηλοσυνταξιούχους με την καταβολή δύο βοηθημάτων, συνολικού ύψους 450 ευρώ (τον Δεκέμβριο 2021 και τον Απρίλιο 2022). Επιπρόσθετα, υπήρξε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, μέσω της μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%, αλλά και μέσω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ. Επιπλέον, ωφελούμενοι από τα μέτρα επιδότησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και βενζίνης είναι και οι συνταξιούχοι, ενώ το 2023 είναι έτος αύξησης των συντάξεων για πρώτη φορά, μετά από 12 χρόνια. Και όλα αυτά παράλληλα με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%, που μειώνει το μισθολογικό κόστος και αυξάνει την απασχόληση και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων».

Παράλληλα, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσακλόγλου αναφέρεται και στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, όταν ανέλαβε τη θέση του υφυπουργού Εργασίας και επικεντρώνεται στην εμβληματική, όπως την χαρακτηρίζει, μεταρρύθμιση στην αρχιτεκτονική του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος με την εισαγωγή της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης, «η οποία στοχεύει στη μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές».

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας απαντά και για τις εκκρεμείς συντάξεις, υπογραμμίζοντας ότι σχεδόν τρία χρόνια τώρα καταβάλλεται μια ασταμάτητη προσπάθεια για την απομείωση του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων και, μάλιστα, εν μέσω πανδημίας. Όπως τονίζει, οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της αλλαγής που έχει συντελεστεί.

«Από 123.000 αποφάσεις για κύριες συντάξεις το 2019, φτάσαμε στις 224.000 αποφάσεις το 2021 - αύξηση 83%. Επιπλέον, έχει εκκαθαριστεί το σύνολο σχεδόν των προ του 2020 εκκρεμοτήτων. Χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και, ιδίως, τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις για "συντάξεις fast tack" και "συντάξεις εμπιστοσύνης", εκτιμούμε ότι ο μεγάλος όγκος των υπόλοιπων κύριων εκκρεμών συντάξεων θα εκκαθαριστεί μέσα στο καλοκαίρι» σημειώνει ο κ. Τσακλόγλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπελλο - Παναθηναϊκός: Η απονομή και το γλέντι στα μπουζούκια (εικόνες)

Ευλογιά των πιθήκων - Παγώνη: δεν υπάρχει ειδική θεραπεία (βίντεο)

Καναδάς: κακοκαιρία με νεκρούς και τεράστια προβλήματα (εικόνες)