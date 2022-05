Κοινωνία

Σχολεία - Λύκεια: Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές Λυκείου. Πόσο θα διαρκέσουν. Πότε αρχίζουν οι Πανελλαδικές.



Η Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τριών τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών. Άλλωστε, τη Δευτέρα, 23 Μαΐου, ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα από πέρσι θα διεξαχθούν αυτή τη χρονιά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για τους μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ έχουν προγραμματιστεί στις 3-10 Ιουνίου, ενώ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ στις 2-17 Ιουνίου. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς έχει αρχίσει και στα Γυμνάσια, με την τελευταία ημέρα μαθημάτων να είναι η 30η Μαΐου. Οι εξετάσεις στο Γυμνάσιο θα διεξαχθούν 1-15 Ιουνίου.

Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα κλείσουν αργότερα, στις 15 Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων - Παγώνη: δεν υπάρχει ειδική θεραπεία (βίντεο)

Συντάξεις - Τσακλόγλου: Αύξηση το 2023 μετά από 12 χρόνια

Κύπελλο - Παναθηναϊκός: Η απονομή και το γλέντι στα μπουζούκια (εικόνες)