Ρούλα Πισπιρίγκου: η αίτηση αποφυλάκισης, το φιαλίδιο με αίμα και η εκταφή της Μαλένας

Πότε αναμένεται να κατατεθεί το αίτημα αποφυλάκισης. “Απορίες” για το φιαλίδιο με αίμα της Τζωρτζίνας. Γιατί και πότε ίσως ζητηθεί η εκταφή της σορού της μικρής Μαλένας.

Με το θέμα που απασχολεί εδώ και πολλές εβδομάδες την κοινή γνώμη, τον θάνατο των τριών αδελφών από την Πάτρα, ασχολήθηκε το πρωί της Κυριακής η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», σχετικά με το φιαλίδιο με αίμα της Τζωρτζίνας, που βρέθηκε ξεχασμένο σε ψυγείο νοσοκομείου, είπε πως «από το ρεπορτάζ μας προκύπτει πως ούτε οι εργαζόμενοι στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας μπορούν να εξηγήσουν πως βρέθηκε το φιαλίδιο με το αίμα της Τζωρτζίνας στο ψυγείο του νοσοκομείου, από έναν ειδικευόμενο παιδίατρο. Ήταν μικρή ποσότητα αίματος που κρατήθηκε σε περίπτωση που χρειαστεί, ώστε να μην τρυπήσουν ξανά το παιδί. Είναι ερώτημα πάντως γιατί διατάχθηκε ΕΔΕ για τον Διοικητή του Νοσοκομείου».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος ανέφερε πως σύμφωνα με τις πληροφορίες του, «μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί το αίτημα αποφυλάκισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, κάτι που δείχνει πως ολοκληρώνεται ο κύκλος των εκθέσεων των τεχνικών συμβούλων της».

Σημείωσε μάλιστα με έμφαση πως «όταν μέσα από 6.500 μηνύματα και 4.500 ίχνη στο τάμπλετ και στον υπολογιστή της, δεν έχουν προκύψει ξεκάθαρα ίχνη που να δείχνουν την διαδρομή της κεταμίνης, υπάρχει σημαντικό κενό στην έρευνα».

Γαλεντέρης: πιθανή η εκταφή της Μαλένας

Όπως είπε από την πλευρά του ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, «είναι περίεργο και ασυνήθιστο ότι βρέθηκε ένα φιαλίδιο με αίμα μετά από έναν χρόνο, ενώ τα δείγματα πετιούνται μετά από λίγες ημέρες» και χαρακτήρισε λογική τυχόν κίνηση της Ρούλας Πισπιρίγκου να αμφισβητήσει πως πρόκειται για αίμα του παιδιού της.

Ως προς την ουσία και την βοήθεια στην έρευνα που μπορεί να εισφέρει η εξέταση στο αίμα που βρέθηκε στο φιαλίδιο, ο κ. Γαλεντέρης είπε πως «το αίμα είναι υλικό που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τα τελευταία 24ώρα και όχι για το τι έγινε πριν από έναν μήνα. Το χρησιμοποιούμε για να δούμε τι έγινε το προηγούμενο 24ωρο ή 48ωρο».

«Είναι πρόταση από τον κ. Μπουζιάνη να γίνει η εκταφή της σορού της Τζωρτζίνας για να γίνει λήψη τριχών και να δούμε εάν στο παρελθόν εχορηγείτο στην Τζωρτζίνα ξανά και ξανά κάποια ουσία», προσέθεσε ο ιατριδικαστής, συμπληρώνοντας πως «σχετικά με τον θάνατο της Μαλένας, θεωρώ προς την σωστή κατεύθυνση να υπάρξει τοξικολογική εξέταση. Για μένα το σενάριο της χορήγησης κάποιας ουσίας είναι το πιθανότερο και αν προκύψουν στοιχεία, πιθανώς να υπάρξει ανάγκη για εκταφή και της Μαλένας».





