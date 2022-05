Κοινωνία

Ανήλικος τραυματίστηκε μέσα σε πλοίο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πλοίο της γραμμής εξαιτίας του τραυματισμού του παιδιού.



Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε πλοίο της γραμμής εξαιτίας τραυματισμού ενός παιδιού.

Σύμφωνα με πηγές από το λιμενικό, ένας ανήλικος έπεσε μέσα στην καμπίνα του την ώρα που το πλοίο εκτελούσε τη διαδρομή Ηρακλείου – Πειραιά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το προσωπικό του πλοίου καιγιατρός έσπευσε και εξέτασε το παιδί.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Πειραιά και αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου το παιδί μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, για περαιτέρω εξετάσεις.

