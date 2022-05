Πολιτική

Χατζηδάκης: “Τέλος” οι εκκρεμείς συντάξεις το καλοκαίρι - Αύξηση σε συντάξεις και κατώτατο μισθό

Τι είπε ο Υπ. Εργασίας για το ύψος των αυξήσεων στις αποδοχές συνταξιούχων και εργαζόμενων. Πότε θα δοθούν όλες οι συντάξεις που εκκρεμούν. Τι ισχύει για τριετίες, εφάπαξ και επικουρικές.

Ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, το πρωί της Κυριακής.

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το ύψος της νέας αύξησης που αναμένεται να ισχύσει από το 2023, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πως «κάθε χρόνο θα υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού, βάσει του διαλόγου που θα γίνεται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, τα συμπεράσματα του οποίου καταλήγουν στον Υπ. Εργασίας, ο οποίος παίρνει και την σχετική απόφαση»

«Από τις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τον θεσμό του κατώτατου μισθού, η Ελλάδα είναι στην 9η θέση, πιο πάνω από την Πορτογαλία, που τελευταία η αντιπολίτευση φέρνει συχνά ως παράδειγμα. Φθάσαμε στα όρια των επιχειρήσεων με την αύξηση των 50 ευρώ που έγινε στον κατώτατο μισθό και μόλις άρχισε να ισχύει. Δεν μπορώ να κάνω από τώρα αναφορές για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού», είπε ο κ. Χατζηδάκης, με τον Νίκο Ρογκάκο να αναφέρει πως σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το 2023 ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 780-800 ευρώ.

Μείωση ανεργίας και τριετίες

«Το γεγονός της μείωσης της ανεργίας «δεν έτυχε, πέτυχε», είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης από το 2019 μέχρι σήμερα», είπε ακόμη ο Υπουργός Εργασίας.

Για τις τριετίες, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «οι τριετίες θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Υπήρξε σχετική προσφυγή του ΣΕΒ προς το ΣτΕ για τις τριετίες και η Κυβέρνηση μαζί με την ΓΣΕΕ παρενέβησαν για να μην αλλάξει τίποτα».

Για την αύξηση στις συντάξεις από το 2023

Από 1/1/2023 οι συντάξεις ξεπαγώνουν μετά από πολλά χρόνια, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφέροντας πως το ύψος της αύξησης προκύπτει «βάσει μαθηματικού τύπου, που προσθέτει τον τιμάριθμο και τον ρυθμό ανάπτυξης και διαιρώντας το άθροισμα διά του δύο, προκύπτει το ύψος της αύξησης». Ο Υπουργός Εργασίας δεν θέλησε να προσδιορίσει το ύψος της αύξησης των συντάξεων από την Πρωτοχρονιά, για την οποία ο Νίκος Ρογκάκος ανέφερε πως θα είναι της τάξης του 6%, δίχως ο κ. Χατζηδάκης να διαψεύσει τις εκτιμήσεις του παρουσιαστή της εκπομπής.

Είμαστε πέμπτοι παγκοσμίως στις ενισχύσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε σχέση με το ΑΕΠ. Παρά τις φουρτούνες, βλέποντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, φαίνεται ότι ο κόσμος αναγνωρίζει πως μέσα σε τέτοια φουρτούνα δεν είναι μόνος του, ανέφερε ο Υπ. Εργασίας, αποδεχόμενος πως «η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών έχει “τσουρουφλιστεί” από τους λογαριασμούς της Ενέργειας, γι’ αυτo και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήρθε και αποφάσισε τα μέτρα στήριξης».

«Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν φημίζονται και για την ροπή τους προς την αλήθεια», είπε ο κ. Χατζηδάκης, αναφέροντας μια σειρά από μέτρα φιλεργατικής και κοινωνικής πολιτικής, όπως είπε, μεταξύ των οποίων η ψηφιακή κάρτα εργασίας που τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου, ο προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ, οι «νταντάδες της γειτονιάς» και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, αναφέροντας πως «εμείς κάνουμε κοινωνική πολιτική όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις

«Στις κύριες συντάξεις, το 2021 κάναμε ρεκόρ έκδοσης όλων των εποχών, πετυχαίνοντας αύξηση κατά 83% σε σχέση με το 2020. Έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες μέχρι και το 2018, ενώ από το 2019 έχει απομείνει σε εκκρεμότητα το 1%, που αναλογεί σε περίπου 1.600 συντάξεις. Στο τέλος Μαρτίου ήταν σε εκκρεμότητα το 12% των αιτήσεων συνταξιοδότησης του 2020 και τώρα είμαστε περίπου στο 8%. Τώρα, με τις συντάξεις fast track και με τις «συντάξεις εμπιστοσύνης», στόχος είναι το καλοκαίρι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες εκδόσεις συντάξεων, που παγκοσμίως σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει έκδοσης σύνταξης σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την αίτηση», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, λέγοντας ακόμη πως «όλα αυτά τα πετυχαίνουμε με 970 υπαλλήλους λιγότερους, μην λέμε ότι δεν υπάρχει διάθεση των υπαλλήλων να προσφέρουν».

Για τις επικουρικές και τα εφάπαξ

«Τα εφάπαξ έχουν ούτως ή άλλως περιοριστεί από πλευράς καθυστερήσεων, οι εκκρεμότητες είναι περίπου 6.000 περιπτώσεις», είπε ο Υπουργός Εργασίας, ενώ σε ότι αφορά τις επικουρικές συντάξεις ανέφερε πως «στις επικουρικές έχουμε αποκλιμάκωση όχι μεγάλη, θα υπάρξει όμως επιτάχυνση τους επόμενους μήνες, μετά την εκκαθάριση των κύριων συντάξεων, διότι το ένα είναι συνδεδεμένο με το άλλο».

«Το Δημόσιο είναι το πιο προβληματικό, το μόνο ταμείο που δεν έχουμε αποκλιμάκωση. ‘Έχουμε πλέον βρει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και με την βοήθεια της αυτοματοποίησης του συστήματος, θα υπάρξει μεγάλη πρόοδος τον Μάιο και τον Ιούνιο», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ακόμη ανέφερε πως θα υπάρξει ρύθμιση για την διαγραφή οφειλών στα Ταμεία, λέγοντας πως «υπάρχει απόφαση ΣτΕ που μιλάει για 10ετή παραγραφή των παλαιών οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι κάτι που θα νομοθετηθεί».

«Έχει δοθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, συνδυάζεται με άλλες δράσεις, όπως το ΤΕΒΑ που μοιράζει τρόφιμα, έχει αναδομηθεί το σύστημα, επομένως δεν υπάρχει περιθώριο για επαναφορά του ΕΚΑΣ», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Για την Τουρκία

Σχετικά με την κλιμάκωση της έντασης από την Άγκυρα και τις τουρκικές προκλήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε πως η ηγεσία της Τουρκίας, με την συμπεριφορά αυτή, κάνει ζημιά όχι μόνο στην εικόνα της Τουρκίας διεθνώς, αλλά και στην οικονομία της, προσθέτοντας πως η Ελλάδα είναι υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης, αλλά παράλληλα ενισχύει την άμυνα της χώρας.

«Όλοι οι Έλληνες είδαν στην επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ κάτι που δεν είχε δει σε προηγούμενες επισκέψεις Ελλήνων Πρωθυπουργών, με το κλίμα που υπήρχε στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο. Με όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γελοιοποιεί και την έννοια της αντιπολίτευσης», επεσήμανε ο Υπουργός Εργασίας.?

