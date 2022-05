Πολιτική

Καύσιμα - Γεωργιάδης: Στοχευμένα μέτρα το καλοκαίρι

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης για τους ελέγχους και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά και το ενδεχόμενο για έλλειψη τροφίμων.



«Πολύ πιθανόν να υπάρξουν μέτρα για τα καύσιμα και το καλοκαίρι, στοχευμένα, όχι οριζόντια» επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

«Στα νησιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα, πρώτον λόγω μεταφορικών που έχει αυξηθεί το κόστος, δεύτερον υπάρχουν νησιά χωρίς ανταγωνισμό, με ένα - δύο πρατήρια. Συζητάμε σενάρια για τα νησιά, θα γίνουν ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Το πρόβλημα με τα καύσιμα απασχολεί πάρα πολύ την κυβέρνηση» τόνισε.

«Το πρόβλημα που υπάρχει για τα καύσιμα είναι μεγάλο, και δεν οφείλεται στην αισχροκέρδεια, βέβαια θα βρούμε παραβάτες, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε διπλή αύξηση, από τη μία αύξηση της τιμής του αργού, αλλά από την άλλη και μεγάλη πτώση του ευρώ. Το 2011 είχε 147 δολάρια το βαρέλι, όμως το ευρώ είχε 1,50» εξήγησε ο υπουργός.

Όσον αφορά σε παράταση της επιδότησης στη βενζίνη, όπως έγινε στο πετρέλαιο, επικαλέστηκε τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και εκτίμησε ότι θα κτιστεί ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά, πρόσθεσε ότι, πρώτα πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή των μέτρων για το ρεύμα.

Για τους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, ανέφερε ότι ήδη γίνονται έλεγχοι και στα διυλιστήρια για να διαπιστωθεί εάν τηρείται ο νόμος περί αισχροκέρδειας, δηλαδή να δουλεύουν με το περιθώριο κέρδους της 1ης Σεπτεμβρίου 2021 (κάτι που ισχύει για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα). Η προθεσμία που δόθηκε είναι η 23η Μαΐου για να καταθέσουν τα στοιχεία. «Έχουν μπει, γενικότερα, στην αγορά των καυσίμων τα πρώτα πρόστιμα. Έχουν βρεθεί αρκετά στοιχεία παραβίασης του πλαφόν» σημείωσε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης.

"Δεν υπάρχει φόβος έλλειψης τροφίμων"

«Συμφωνία κυρίων μεταξύ κράτους - επιχειρήσεων στην αγορά των τροφίμων για διαμόρφωση τιμών απαγορεύεται από το δίκαιο του ανταγωνισμού, και είναι παράνομη» σημείωσε ο υπουργός. «Υπάρχει βέβαια, παγκοσμίως, ανησυχία για έλλειψη τροφίμων… Το ΥΠΑΝΕ και το ΥΠΑΑΤ φτιάξαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων τροφίμων, που μας καθησυχάζει. Φόβος να μην έχουμε τρόφιμα δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή» διαβεβαίωσε. «Στην αισχροκέρδεια εντείνουμε τους ελέγχους και βάζουμε πρόστιμα» υπογράμμισε ο υπουργός.

