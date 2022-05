Αθλητικά

Skiathos Trail Run: Πέθανε αθλητής στον ημιμαραθώνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε την ώρα που συμμετείχε στη διαδρομή των δέκα χιλιομέτρων.



Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένας 65χρονος άνδρας, στη διάρκεια του σημερινού ορεινού ημιμαραθωνίου Skiathos Trail Run.

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε την ώρα που συμμετείχε στη διαδρομή των δέκα χιλιομέτρων στην Σκιάθο. Πρόκειται για άνδρα 65 ετών, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και στην συνέχεια έπεσε αναίσθητος στον κυκλικό κόμβο του αεροδρομίου.

Άμεση ήταν η επέμβαση των σωστικών συνεργείων, και των γιατρών της διοργάνωσης, όμως δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Συμφωνα με το thenewspaper.gr, ο άτυχος Βρετανός φορούσε βηματοδότη και φαίνεται ότι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα με την καρδιά του, η οποία τον πρόδωσε, την ώρα του αθλήματος που αγαπούσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: η αίτηση αποφυλάκισης, το φιαλίδιο με αίμα και η εκταφή της Μαλένας

Ευλογιά των πιθήκων: Στο “Αττικόν” το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ελλάδα (εικόνες)

Κύπελλο - Παναθηναϊκός: Η απονομή και το γλέντι στα μπουζούκια (εικόνες)