Τροχαίο: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε δέντρο (βίντεο)

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό, που είχε μοιραία κατάληξη.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο, στην οδό Λαμπτρών, στο ρεύμα από Βάρη προς Κορωπί.

Λίγο πριν από τις 18:00 του Σαββάτου, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος άνδρας, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε μια ελιά.

Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν το τροχαίο, προσπάθησαν να βοηθήσουν τον οδηγό, ενώ ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τραυματισμένο τον ηλικιωμένο άνδρα, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, όμως λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε πως είχε εκπνεύσει.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.



Ερευνάται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη κάποιο σοβαρό επεισόδιο ενώ οδηγούσε και να πέθανε από παθολογικά αιτία και όχι συνεπεία τραυμάτων από το τροχαίο.

