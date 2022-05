Κοινωνία

Φωτιά στο Κερατσίνι: Αγωνία για τους ενοίκους - Έκκληση για βοήθεια (βίντεο)

Άνθρωποι πηδούσαν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι για να σωθούν. Ολοσχερής η καταστροφή στο διαμέρισμα, όπου ξεπήδησαν οι φλόγες. Η οικογένεια έχασε τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Περικλέους, στο Κερατσίνι, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, φλόγες τύλιξαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου τα πάντα έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Ο Γρηγόρης Χωματιανός, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και περιγράφει την προσπάθεια του να σωθεί.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, «έπεσε ο γενικός. Τον ανεβάζω και πέφτει ξανά και ακούω μετά από 5 δευτερόλεπτα σαν να σπάει ένα πιάτο και από μέσα έπαιρνε φωτιά το σπίτι όλο. Οι φλόγες μας κυνήγησαν, κατεβήκαμε γρήγορα κάτω και δεν έμεινε τίποτα. Από πολύμπριζο που είχα στην κρεβατοκάμαρα ξεκίνησε η φωτιά».

Με δάκρυα στα μάτια και όση δύναμη του έχει απομείνει κάνει έκκληση για στήριξη, καθώς από τα ξημερώματα φιλοξενείται στο γηροκομείο της εκκλησίας της περιοχής του.

«Εκλιπαρώ τον κόσμο να μας βοηθήσει, έναν μάστορα…κάτι. Χθες μείναμε στον δρόμο και σήμερα μας φιλοξενεί ο ιερέας στο γηροκομείο της εκκλησίας, σε ένα σαλόνι», λέει ο άτυχος άνδρας.

Οι φθορές είναι εμφανείς στο εσωτερικό όλης της πολυκατοικίας, οι ένοικοι της οποίας είναι σοκαρισμένοι.

Ένας εξ αυτών περιγράφει πως «εγκλωβιστήκαμε δύο άτομα, εγώ με κινητικά προβλήματα και η μάνα μου. Η γυναίκα μου με την νύφη μου πήδηξαν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι για να επιχειρήσουν να βάλουν μια σκάλα. Έζησα μια τραγωδία».

«Ακούω τον Γρήγορη απέναντι να φωνάζει “καίγεται το σπίτι μου” και καπνούς να βγαίνουν, να γίνονται πιο έντονοι. Tου φώναζα “πάρε φορά και κατέβα, γιατί θα καείς”., Έγινε μια έκρηξη. Ήρθε ευτυχώς η Πυροσβεστική, την έσβησαν, αλλά το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς», λέει άλλος γείτονας.

Δεκατέσσερις πυροσβέστες με επτά οχήματα επιχείρησαν στην φωτιά, ενώ για τα ακριβή αίτια της διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

