Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Μέσα από το σκάφος κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του 112. Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα.



Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περίπου 21 μεταναστών που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιος από τους επιβαίνοντες του σκάφους κάλεσε σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σώοι είναι και οι 21 που επέβαιναν στην λέμβο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου.

Στην επιχείρηση που διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) συμμετείχαν ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού και ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 6 μποφόρ.

