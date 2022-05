Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: 17 συλλήψεις στον τελικό Κυπέλλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Αστυνομία για τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν στην διάρκεια και μετά από την λήξη του αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία δεν γίνεται λόγος για ελέγχους πριν τον αγώνα, ο οποίος έληξε με νικητή και κάτοχο του τροπαίου τον Παναθηναϊκό, αναφέρονται τα εξής:

«Χθες Σάββατο 21-5-2022, πριν κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ των ομάδων «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ο.Κ.», που διεξήχθη στο Ο.Α.Κ.Α, από τις αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά συλλήψεις 17 ατόμων για διάπραξη διαφόρων αδικημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, απλής σωματικής βλάβης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων, εξύβρισης, απείθειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων κια περί αντιμετώπισης βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Μετά από ελέγχους, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

18 βεγγαλικά

12 ναυτικές φωτοβολίδες

10 καπνογόνα

10 βεγγαλικά με φυτίλι

2 πυρσοί

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα, με την αξιοποίηση του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού, για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στα επεισόδια, τόσο εντός όσο και εκτός του Σταδίου, συνεχίζονται».