Παναθηναϊκός - Βοτανικός: Έπεσαν οι υπογραφές για την “Διπλή Ανάπλαση”

Υπεγράφησαν όλες οι συμβάσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Εκκρεμεί η προσφυγή που έχουν κάνει τα 59 μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.



Μία ημέρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό, έγινε ακόμη ένα -πολύ- σημαντικό βήμα προς την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του "τριφυλλιού" και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη στην περιοχή του Βοτανικού, μέσω του πρότζεκτ της "Διπλής Ανάπλασης", καθώς υπεγράφησαν όλες οι συμβάσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Το πρωί της Κυριακής (22/5), οι κ.κ. Κώστας Μπακογιάννης (Δήμος Αθηναίων), Άδωνις Γεωργιάδης (Κυβέρνηση-Υπουργείο Ανάπτυξης), Γιάννης Αλαφούζος (ΠΑΕ Παναθηναϊκός), Παναγιώτης Μαλακατές (Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός) κι εκπρόσωπος των τραπεζών (ΑΕΠ Ελαιώνα) έβαλαν τις υπογραφές τους σε όλες τις (διμερείς ή τριμερείς) συμβάσεις που σχετίζονται με το έργο και πλέον προχωρούν κανονικά οι διαγωνισμοί για τους αναδόχους που θα αναλάβουν την κατασκευή των γηπεδικών εγκαταστάσεων.

Στο όλο θέμα βεβαίως εκκρεμεί η προσφυγή που έχουν κάνει τα 59 μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αλλά και η αγωγή που έχουν καταθέσει κατά του ΔΣ του Α.Ο. ζητώντας να ακυρωθεί η Γενική Συνέλευση της 30ής Μαρτίου. Επειδή, ωστόσο, τα νομικά επιτελεία όλων των εμπλεκομένων ενημέρωσαν πως δεν έχει καμία νομική ισχύ ή εφαρμογή η προσφυγή των "59", όλοι οι εμπλεκόμενοι αποφάσισαν να προχωρήσουν με τις υπογραφές για να μην χαθεί χρόνος και να ενεργοποιηθούν οι συμβάσεις, μόλις... ξεμπλέξει και τυπικά το όλο ζήτημα με την προσφυγή.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ανέφερε: «Είναι μία ιστορική μέρα για τον Δήμο Αθηναίων. Το διπλό όνειρο της Αθήνας και του Παναθηναϊκού αποκτά επιτέλους «σάρκα και οστά». Χρειάστηκε να δουλέψουμε όλοι μαζί, μεθοδικά και αποτελεσματικά. Να υπερβούμε εγωισμούς, ανησυχίες, προσκόμματα. Να δούμε μακρύτερα από το "σήμερα" και να χτίσουμε για το "αύριο". Με αυτές τις υπογραφές, περνάμε αποφασιστικά στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης. Χρειάζεται η ίδια προσήλωση, η ίδια καλή συνεργασία, η ίδια αποτελεσματικότητα. Σε λίγα χρόνια ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει ένα νέο, σύγχρονο γήπεδο, ενώ οι Αθηναίοι μια όμορφη, ζωντανή γειτονιά στο Βοτανικό και αντίστοιχα ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και αυτή είναι η δέσμευση όλων μας, της Πολιτείας, του Δήμου, του Ερασιτέχνη, της ΠΑΕ και των Τραπεζών. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, το έργο θα γίνει, δεν πρόκειται να το στερήσουμε από κανέναν Αθηναίο. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη κ. Παναγιώτη Μαλακατέ, τον Πρόεδρο της ΠΑΕ κ. Γιάννη Αλαφούζο, τον CEO της Alpha Bank και εκπρόσωπο της ΑΕΠ Ελαιώνα κ. Βασίλη Ψάλτη. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς κ. Α. Γεωργιάδη, Γ. Γεραπετρίτη, Θ. Σκυλακάκη και τον υφυπουργό κ. Ν. Ταγαρά για την εξαιρετική συνεργασία».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟ κ. Παναγιώτης Μαλακατές, τόνισε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον μεγαλύτερο Σύλλογο της χώρας. Αφήνουμε πίσω αντεγκλήσεις και διχασμό και ενωμένοι όλοι μαζί προχωράμε για να παραλάβουμε τις πιο μεγάλες και σύγχρονες εγκαταστάσεις για να στεγάσουν τα όνειρά μας και τις φιλοδοξίες μας για έναν Παναθηναϊκό πρωταθλητή σε όλα τα σπορ, αλλά και η Λεωφόρος μας να θυμίζει πάντα στις επόμενες γενιές τη ρίζα μας. Ζήτω ο Παναθηναϊκός».

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιάννης Αλαφούζος, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου της Διπλής Ανάπλασης, που θα δώσει άλλη προοπτική στον Παναθηναϊκό, στον Ερασιτέχνη και στην ΠΑΕ. Θα έχουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα βοηθήσει ώστε η ομάδα μας να έχει ένα μέλλον αντάξιο με τη μεγάλη ιστορία και το παρελθόν του Παναθηναϊκού».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σε δήλωσή του, τόνισε: «Με την υπογραφή της τριμερούς συμβάσεως για την έναρξη της κατασκευής της Διπλής Ανάπλασης, την υπερψήφιση της τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος την επόμενη εβδομάδα από τη Βουλή των Ελλήνων και την έγκριση της Γενικής Αρχής Ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επίκεται, θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία ώστε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο του έργου της Διπλής Ανάπλασης. Με συντονισμένες ενέργειες της Κυβερνήσεως, του Δήμου, του Παναθηναϊκού και των τραπεζών, είμαστε στην τελική ευθεία, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, για να γίνει επιτέλους η Διπλή Ανάπλαση, πραγματικότητα. Αυτή τη φορά δε θα μείνουμε στα λόγια, αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού και όλοι οι Αθηναίοι θα απολαύσουν μια καινούργια γειτονιά και ένα μεγάλο έργο».



O CEO του Ομίλου της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, ως εκπρόσωπος της ΑΕΠ Ελαιώνα, υπογράμμισε: «Με τη Διπλή Ανάπλαση θα επιτευχθούν δύο στόχοι: Αφενός, η κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων για έναν από τους πλέον ιστορικούς Συλλόγους της χώρας. Αφετέρου, η δημιουργία νέων πόλων πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας. Έτσι, η Διπλή Ανάπλαση λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης. Σήμερα έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα. Απαιτείται η δέσμευση και η συνέπεια όλων των μερών, ώστε αυτό το εμβληματικό σχέδιο αστικής ανάπλασης να γίνει εγκαίρως πραγματικότητα».

Το περιεχόμενο των τριών συμβάσεων

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο διμερείς συμβάσεις είναι μεταξύ α) του Δήμου Αθηναίων και του Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. και β) του Δήμου Αθηναίων και της ΠΑΕ Π.Α.Ο., ενώ η μία τριμερής σύμβαση είναι ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων, την ΑΕΠ Ελαιώνα και τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.

Η πρώτη σύμβαση περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων στο Βοτανικό και στην Αλεξάνδρας. Στη δεύτερη, αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης των εμπορικών χρήσεων του γηπέδου, ενώ στην τρίτη σύμβαση περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανέγερσης και χρηματοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο. από την ΑΕΠ Ελαιώνα.

Κάθε σύμβαση, που υπογράφηκε, δεσμεύει τα εμπλεκόμενα μέρη να υλοποιήσουν όλα όσα προβλέπονται σε αυτή.

1. Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Για τα έργα στον Βοτανικό?:

Γήπεδο ποδοσφαίρου (έως 40.000 θέσεων διεθνών προδιαγραφών FIFA/UEFA 4 αστέρων)

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησης του Γηπέδου (εξασφάλιση χρηματοδότησης, συμβολή στην έκδοση απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, δημοπράτηση του έργου).

Μέσω της σύμβασης, ο Δήμος παραχωρεί? στον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. τη χρήση του Γηπέδου (με όλα τα παραρτήματά του και τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού? για 99 χρόνια από? την ολοκλήρωση της κατασκευής του). Σημειώνεται ότι η παραχώρηση αυτή δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου (εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και κάθε άλλο χώρο αναψυχής που δε φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες).

Ένα ποσοστό 15% επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου θα καταβάλλεται στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ για 49 έτη. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο (7.500 τ.μ.)

Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί? στον Π.Α.Ο. τη χρήση της οικείας έκτασης, καθώς και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί? για 99 χρόνια από? την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, καθώς και το δικαίωμα της ονοματοδοσίας τους.

Για τα έργα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Κατεδάφιση υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου, των αθλητικών εγκαταστάσεων του Π.Α.Ο. και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποχωρήσει από? τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να τους παραδώσει στον Δήμο Αθηναίων (η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται άμεσα και έχει 10ετή ισχύ).

Αθλητικό? Μουσείο - Εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστίασης 680 τ.μ. για τον Π.Α.Ο. Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο Δήμος Αθηναίων θα έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. το δικαίωμα χρήσης 15 υπόγειων θέσεων στάθμευσης για 99 χρόνια (άνευ ανταλλάγματος).

2. Σύμβαση μεταξύ ΠΑΕ Π.Α.Ο. και Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ως ιδιοκτήτης του Γηπέδου παραχωρεί εκ του νόμου τις εμπορικές χρήσεις (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) εντός του γηπέδου αυτού στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. έναντι ανταλλάγματος.

Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και το δικαίωμα ονοματοδοσίας του γηπέδου. Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των εμπορικής χρήσης χώρων καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέδου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. προς τον Δήμο Αθηναίων ως εξής:

Ποσό ίσο με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μισθωμάτων από δραστηριότητες που αφορούν χώρους εστίασης και μπουτίκ. Σε περίπτωση που μία από αυτές τις δραστηριότητες αυτές (π.χ. μπουτίκ) ασκείται απευθείας από την ΠΑΕ ΠΑΟ, τότε το ποσό της παραγράφου αυτής θα είναι ίσο με ποσοστό 10% επί του συγκεκριμένου τζίρου.

Ποσό 145.000€ από την διάθεση των σουιτών.

Ποσό ίσο με ποσοστό 50% επί των καθαρών εισπράξεων, από τη διενέργεια κάθε είδους συναυλιών ή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για την παραχώρηση του δικαιώματος ονοματοδοσίας το οικονομικό αντάλλαγμα συμφωνείται με την παρούσα να ανέρχεται σε ποσό ίσο:

Με ποσοστό 20% επί του Συνολικού Εσόδου Ονοματοδοσίας για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας του Γηπέδου.

Με ποσοστό 15% για τη μετά τα δέκα έτη περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου. Ως Συνολικό Έσοδο Ονοματοδοσίας συμφωνείται ότι είναι το άθροισμα των τυχόν εφάπαξ και των τακτικών ετήσιων καταβολών που θα λαμβάνει η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. από τη σύμβαση ονοματοδοσίας που θα καταρτίσει.

Το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο που θα οφείλεται στον Δήμο Αθηναίων από την ΠΑΕ ΠΑΟ θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των €270.000 ανά μισθωτικό έτος, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του ποσοστού μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), αρχής γενομένης από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης. Το ελάχιστο ποσό είναι 415.000 ευρώ ανά έτος.

Το νέο Γήπεδο του ΠΑΟ σε αριθμούς:

Έως 40.000 θέσεις θεατών

1.300 θέσεις σε σουίτες

325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ

7 εμπορικά καταστήματα

Στις εγκαταστάσεις αυτές θα μπορεί να αγωνίζεται και η Εθνική Ελλάδος Ανδρών και Γυναικών.

3. Τριμερής σύμβαση μεταξύ Ερασιτέχνη ΠΑΟ, Δήμου Αθηναίων και ΑΕΠ Ελαιώνα:

Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο., μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:

Να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.

Το Σωματείο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και της ΑΕΠ Ελαιώνα, μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:

1. Να συνεργάζεται τόσο με την ΑΕΠ Ελαιώνα όσο και με όλους τους λοιπούς φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, καθώς επίσης και με κάθε άλλη εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεών του στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.

2. Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει έναντι της ΑΕΠ Ελαιώνα και του Σωματείου Π.Α.Ο., μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:

Να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορφώσεων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Να διαμορφώσει τους αναγκαίους χώρους πρασίνου, με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του.

Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.

Να παραλάβει από την ΑΕΠ Ελαιώνα, ως κύριος του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθούν, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, μόλις λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Π.Α.Ο.

Ο Ερασιτέχνης εξασφαλίζει κεντρική αρένα 3.100 θέσεων, ανοικτή ολυμπιακή πισίνα με στέγαστρο, προπονητήρια, υπόγειο πάρκινγκ 125 θέσεων, γραφεία, μπουτίκ, καφέ, εστιατόριο.

