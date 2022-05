Κόσμος

Κροατία: Χιλιάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη του στρατάρχη Τίτο

Πολίτες από όλες τις περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας συγκεντρώθηκαν στο χωριό που γεννήθηκε, τιμώντας τη μνήμη του χαρισματικού αλλά και αμφιλεγόμενου ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας.

Μερικές χιλιάδες θαυμαστές του χαρισματικού αμφιλεγόμενου άλλοτε ηγέτη της κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, του Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, τίμησαν χθες Σάββατο την 130ή επέτειο από τη γέννησή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, χωριό της Κροατίας όπου στεγάζεται μουσείο γι’ αυτόν.

Ταξίδεψαν από τις τέσσερις γωνιές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας στο Κούμροβετς, στη βόρεια Κροατία, για να τιμήσουν τη μνήμη του ηγέτη του πολέμου εναντίον των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και της εναντίωσης στον Ιωσήφ Στάλιν, με τη δημιουργία του Κινήματος των Αδεσμεύτων.

«Σκοπός της συγκέντρωσης είναι να θυμηθούμε, όχι μόνο το παρελθόν, αλλά μια εποχή που ζούσαμε πιο πλούσιοι και πιο ασφαλείς», εξήγησε ο Γιόβαν Βέινοβιτς, επικεφαλής οργάνωσης νοσταλγών του Τίτο.

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες κράταγαν σημαίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ή φόραγαν μπλουζάκια με τη μορφή του άλλοτε γενικού γραμματέα του κομμουνιστικού κόμματος της Γιουγκοσλαβίας και ηγέτη των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων.

Αφού οι δυνάμεις του έδιωξαν τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τίτο κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Γιουγκοσλαβία για 35 χρόνια, ως τον θάνατό του την 4η Μαΐου 1980 στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).

Απόντος του μαγνητισμού της ηγετικής, αυταρχικής μορφής της, το μωσαϊκό λαών και θρησκειών που συγκροτούσε την πρώην Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία δεν άντεξε παρά μια δεκαετία προτού εκραγεί, όταν άρχισε σειρά πολέμων με πάνω από 130.000 νεκρούς.

Η κληρονομιά του Τίτο παραμένει αμφιλεγόμενη στις χώρες που γεννήθηκαν από την αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία). Άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι τον μισούν. Το όνομά του ανακαλεί για τους νοσταλγούς του τη χρυσή εποχή που η Γιουγκοσλαβία ήταν μια από τις πιο ευημερούσες κομμουνιστικές χώρες.

