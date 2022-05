Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Η ΕΔΕ και το φιαλίδιο αίματος της Τζωρτζίνας

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το φιαλίδιο αίματος που εντοπίστηκε σε ψυγείο στο νοσοκομείο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας με τον αιφνίδιο θάνατο των τριών κοριτσιών.

Όσον αφορά τον θάνατο της Τζωρτζίνας, για τον οποίο κατηγορείται η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε φιαλίδιο της 9χρονης, σε ψυγείο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, o αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος μίλησε στο MEGA και αποκάλυψε, ότι το υπουργείο Υγείας έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) για τον Διοικητή στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, σχετικά με το φιαλίδιο, κάτι που διαψεύδει το Νοσοκομείο της Πάτρας.

Τα δημοσιεύματα και όσα έχουν αναφερθεί από το πρωϊ σε τηλεοπτικούς σταθμούς διαψεύδονται κατηγορηματικά από την διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Οπως αναφέρθηκε τις τελευταίες ώρες, η φημολογία πως διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα δεν έχει καμιά βάση αλήθειας, καθώς ουδεμία ενέργεια έχει ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Το φιαλίδιο έχει ήδη μεταφερθεί σε ειδικά εργαστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία χρήσιμα για έρευνα σχετκά με το τι συνέβη στην 9χρονη πριν καταλήξη.

Τόσο ο διοικητής όσο και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, χαρακτήρισαν «ανεξήγητο» το πώς βρέθηκε έπειτα από ένα χρόνο το φιαλίδιο, δηλώσεις που οδήγησαν και στην ΕΔΕ.

Σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας «Πελοπόννησος», στο παιδιατρικό τμήμα όταν λαμβάνουν κάποιο δείγμα το φυλάνε σε ψυγείο για 10 με 15 ημέρες, σε περίπτωση που το χρειαστούν ξανά. Το φιαλίδιο της μικρής Τζωρτζίνας βρέθηκε… τυχαία, όταν ένας γιατρός πήγε να καθαρίσει το ψυγείο.

Πηγή: pelop.gr / tempo24.news





