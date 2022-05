Κοινωνία

Missing Alert: βρέθηκε η 17χρονη Αθανασία

Πού εντοπίστηκαν τα στοιχεία της 17χρονης Αθανασίας. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Η περιπέτεια της Αθανασίας Μ., 17 ετών, έληξε σήμερα το μεσημέρι δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Αθανασία Μ., 17 ετών, βρέθηκε σε δασική περιοχή στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Ευαισθητοποιημένος πολίτης ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές καθώς η Αθανασία βρισκόταν μόνη της και φαινόταν αποπροσανατολισμένη. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα που χρειάζεται και είναι πάλι ασφαλής από τους κινδύνους που βρισκόταν, δίπλα στους δικούς της ανθρώπους.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αθανασία Μ. και στους δικούς της ανθρώπους για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

