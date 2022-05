Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των Πιθήκων - Ζαούτης: μην το συγκρίνουμε με τον covid

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για την Ευλογιά των Πιθήκων, το πρώτο πιθανό κρούσμα στην Ελλάδα, την επώαση αλλά και τη μετάδοση του ιού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων μίλησε ο Θεοκλής Ζαούτης, πρόεδρος του ΕΟΔΥ, σχετικά με την εξαρση των κρουσμάτων της Ευλογιάς των Πιθήκων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο πιθανό κρούσμα που εντοπίστηκε στη χώρα μας και τόνισε ότι η κλινική του εικόνα είναι καλή.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μετάδοση της ασθένειας και είπε χαρακτηριστικά: "Δεν μιλάμε για έναν ιό που είναι σαν τον covid, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο χρειάζεται στενή επαφή μέσα από δερματικά είτε μέσα από σταγονίδια από τη αναπνευστική οδό." και συνέχισε: "Δεν μεταδίδεται μέσα από σεξουαλική επαφή αλλα μέσα από δερματική επαφή."

Όσον αφορά στον χρόνο επώασης ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ είπε: "Ο χρόνος επώασης μπορεί να είναι μέσα από 5 ημέρες μέχρι 21 ημέρες. Ο ιός δεν μεταδίδεται σε ασυμπτωματική φάση."

Ο Θεοκλής Ζαούτης αναφέρθηκε και στον εμβολιασμό: "Οι μεγαλύτεροι, που έχουν κάνει το εμβόλιο της ευλογιάς ίσως να είναι πιο προστατευμένοι σε σχέση με τους νεότερους που δεν το έχουν κάνει."

Ακόμη τόνισε: "ο ιός είναι στέλεχος που έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν, δε φαίνεται να είναι νέος ιός."

Τέλος ανέφερε: "Έχουν γίνει και στο παρελθόν παρόμοιες εξάρσεις, όμως αυτή εδώ είναι πιο έντονη και όπως τόνισε ο καιρός φαίνεται να μην είναι στους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του ιού."

Ειδήσεις σήμερα:

Χτύπησε την έγκυο γυναίκα του και έχασε ένα από τα δίδυμα

Φονική παράσυρση ποδηλάτη: Φυλάκιση χωρίς δίκη για τον άνδρα που τον εγκατέλειψε

Απάτη: “πήραν” 68000 ευρώ από λογαριασμό, χωρίς να “ενοχλήσουν” τον κάτοχο