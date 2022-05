Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης: Άνετη νίκη για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με «κατοστάρα» ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στα play off κόντρα στον Άρη, οι «πράσινοι».

Η συγκέντρωση από το πρώτο τζάμπολ και ο επιθετικός πλουραλισμός, απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Α' φάσης των πλέι οφ στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «πράσινοι» συνέτριψαν 109-79 τον Άρη και πλέον με «διπλό» στο Αλεξάνδρειο την προσεχή Τρίτη (24/5, 19:30) θα γράψουν το 2-0 στη σειρά, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το «τριφύλλι» φρόντισε να «καθαρίσει» την αναμέτρηση από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν με ρεσιτάλ παραγωγικότητας (14/17 σουτ) έτρεξε επιμέρους σκορ 34-13, κλείνοντας την περίοδο στο +21. Η συνέχεια δεν έκρυβε... ανατροπές και ο Παναθηναϊκός συγκεντρωμένος στο κομμάτι της δημιουργίας (29 έναντι 16 ασίστ) και στα σουτ από τα 6.75 (14/29 τρίποντα) δεν απειλήθηκε, εκτοξεύοντας τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα, πριν ολοκληρώσει το έργο του με... κατοστάρα.

Επτά «πράσινοι» τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 19 πόντους, όσους σημείωσε και ο Τζέιμς Κέλι από τον Άρη των 12 λαθών.

Τα δεκάλεπτα: 34-13, 52-24, 80-49, 109-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Πιτσίλκας, Φάκαρος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βόβορας): Μέικον 10 (2), Παπαγιάννης 10, Παπαπέτρου 19 (1), Σαντ Ρος 2, Σίβα 11 (3), Μποχωρίδης 12 (4), Κασελάκης 2, Χουγκάζ 4, Έβανς 3, Μαντζούκας 5 (1).

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Κάουαν 10 (3), Λόκετ 4, Νετζήπογλου 4, Γουίλιαμς 8 (2), Κέλι 19 (3), Τζούιστον 13, Καμάρας 6 (2), Σχίζας 7 (1), Πουλιανίτης 8 (2), Πετανίδης, Κώττας.

Ειδήσεις σήμερα:

Χτύπησε την έγκυο γυναίκα του και έχασε ένα από τα δίδυμα

Φονική παράσυρση ποδηλάτη: Φυλάκιση χωρίς δίκη για τον άνδρα που τον εγκατέλειψε

Απάτη: “πήραν” 68000 ευρώ από λογαριασμό, χωρίς να “ενοχλήσουν” τον κάτοχο