Κρούσμα λέπρας στο Νοσοκομείο “Αττικόν”

«Είμαστε σε επαγρύπνηση για να μην υπάρξει διασπορά», είπε ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Σπυρίδων Πουρνάρας.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου «Αττικόν», Σπυρίδων Πουρνάρας, αποκάλυψε ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ασθενής με λέπρα.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Πουρνάρας είπε ότι ««Είχαμε βρει και πρόπερσι τέτοιο κρούσμα. Είμαστε σε επαγρύπνηση για να μην διασπαρούν»,

Να σημειωθεί ότι στο Νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται και ο Βρετανός ασθενής καθώς τα συμπτώματα του παραπέμπουν στην Ευλογιά των πιθήκων, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα κάνουν λόγο για ανεμοβλογιά.

