Πειραϊκή: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

Η σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου ''Σκαφάκι'' και ανασύρθηκε από σκάφος του Λιμενικού.

Σορός σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου ''Σκαφάκι'', στην Πειραϊκή.

Στην περιοχή μετέβη άμεσα περιπολικό σκάφος του λιμενικού όπου εντόπισε και ανέσυρε την σορό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Από το Ε΄ Λιμενικό Τμήμα Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

