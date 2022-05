Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς

Επίθεση με μολότοφ εξαπέλυσε τα μεσάνυχτα ομάδα ατόμων στη διμοιρία των ματ που βρίσκεται επί της Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εμφανίστηκαν από τη Διδότου και πέταξαν προς τους αστυνομικούς 4 με 5 μολότοφ. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές.

Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημίες σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με την πυροσβεστική να επεμβένει με 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα για να σβήσει τη φωτιά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 E.I.X. αυτοκίνητα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 22, 2022

