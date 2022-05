Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - Ψαλτοπούλου: Πώς κολλάει και ποια είναι τα ανησυχητικά συμπτώματα

Πότε κάποιος πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό. Τι είπε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας για το εμβόλιο της ευλογιάς.

Για τα περιστατικά της ευλογιάς των πιθήκων, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία παγκοσμίως, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Όπως είπε προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά της ευλογιάς των πιθήκων, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν σχέση με περιοχές όπου υπάρχει ο ιός, όπως η Αφρική.

Η κ. Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε και στο πώς μπορεί κάποιος να κολλήσει ευλογιά των πιθήκων. Όπως ανέφερε υπάρχουν τρεις τρόποι. Μέσω του αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή με μεγάλα σταγονίδια. Επίσης, κάποιος μπορεί να κολλήσει αν έρθει σε επαφή με τα εξανθήματα του ασθενή, αλλά και αν κάποιος έρθει σε επαφή με τα σεντόνια ή τα ρούχα του ασθενή.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια της ευλογιάς, η κ. Ψαλτοπούλου τόνισε πως πιστεύεται ότι υπάρχει συσχέτιση και το εμβόλιο που ήδη υπάρχει και πιθανόν μας καλύπτει. Ωστόσο, σημείωσε ότι αναμένονται συστάσεις από τον ECDC.

Τα ανησυχητικά συμπτώματα που θα πρέπει κάποιον να κινητοποιήσουν και να απευθυνθεί στον γιατρό, σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου είναι αρχικά ο πυρετός, η κόπωση και η λεμφαδενοπάθεια, καθώς και η εμφάνιση του εξανθήματος, που ξεκινάει από το πάνω μέρος του σώματος, πάει προς τα κάτω και αλλάζει μορφή.

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η μάσκα, λόγω της ευλογιάς των πιθήκων η κ. Ψαλτοπούλου τόνισε ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν υπάρξει αύξηση στην συρροή των κρουσμάτων.

