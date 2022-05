Κοινωνία

Πύργος – Αδερφή Θύμιου στον ΑΝΤ1: Θέλω να βρεθεί ζωντανός

Μεγαλώνει η ανησυχία για τον 39χρονο Θύμιο από τον Πύργο τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η αδερφή του.



Μεγαλώνει η ανησυχία για τον 39χρονο Θύμιο από τον Πύργο, τα ίχνη του οποίου, έχουν χαθεί από την Τετάρτη 4 Μαΐου από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε βρει προσωρινό κατάλυμα. Ο Θύμιος εξαφανίστηκε μετά από άγρια επίθεση bullying που δέχθηκε από νεαρούς.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε μια από τις αδερφές του, τονίζοντας ότι το μόνο που θέλει είναι ο Θύμιος να είναι ζωντανός.

«Δεν έχουμε τίποτα ακόμα από την ασφάλεια. Ακόμα ψάχνουν και δεν τον έχουν βρει, πιστεύουμε να τον βρουν ζωντανό. Ότι είναι με ενημερώνει ο διοικητής. Έχω να τον δω πολύ καιρό, ήξερα ότι είναι εδώ στον Πύργο, μου λέγανε ότι είναι εδώ στον Πύργο, αλλά εγώ που έβγαινα έξω δεν τον έβλεπα. Δεν είχαμε καλές σχέσεις, είχαμε μαλώσει ένα διάστημα και είχε απομακρυνθεί από κοντά μου, δηλαδή εγώ τον είχα σπίτι μου στις αρχές, μετά πήγε και έμεινε μόνος του. Εγώ θέλω να είναι ζωντανός, τίποτα άλλο δεν ζητάω και αυτοί που τον κάνανε θα πληρώσουν. Αυτοί που το κάνανε και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος έκανε λόγο για παγερή αδιαφορία της τοπικής κοινωνίας για τον Θύμιο πριν εξαφανιστεί, ενώ ανέφερε ότι θα έρθει σε επικοινωνία με την οικογένειά του προκειμένου να αναλάβει την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, «χαραμάδα» ελπίδας για τον εντοπισμό του Θύμιο, άνοιξε μαρτυρία ότι εθεάθη στην Αττική.

