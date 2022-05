Αθλητικά

Premier league: Ασύλληπτο θρίλερ για τη Μάντσεστερ Σίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Πολίτες» ήθελαν μόνο την νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα τους με την αδιάφορη Άστον Βίλα, αλλά βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 ένα τέταρτο πριν την λήξη του αγώνα.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε από την κόλαση στον παράδεισο, καθώς νίκησε με 3-2 την Άστον Βίλα και κατέκτησε και τον φετινό τίτλο στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα βρέθηκε στο 69ο λεπτό έχανε με 2-0 από την ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ και έβλεπε να χάνει μέσα από τα χέρια της τον τίτλο, αλλά ο Ιλκάι Γκουντογκάν, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο Β' μέρος, ήταν αυτός που οδήγησε τους «πολίτες» με δύο γκολ στη νίκη και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην 38η και τελευταία αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Να σημειωθεί πως και πριν από δέκα χρόνια η Σίτι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ στο ματς με την ΚΠΡ, αλλά με το θρυλικό γκολ του Κουν Αγκουέρο στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, στην τελευταία πάλι αγωνιστική, είχε νικήσει με 3-2 και είχε φθάσει στην κατάκτηση της πρωτιάς. Τότε ήταν ο Αγκουέρο, σήμερα ήταν ο Γκουντογκάν.

Στο «Έτιχαντ» απονεμήθηκε το τρόπαιο του πρωταθλήματος μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς από τους φιλάθλους της. Στο ματς όμως είδαν με τα μάτια τους την ...κόλαση, καθώς η Άστον Βίλα προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ των Κας (39') και Κουτίνιο (69'). Στη συνέχεια και ενώ όλα έδειχναν χαμένα με τον Ζιτσένκο να σερβίρει και τον Γκουντογκάν να σκοράρει, η Σίτι κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια, για τέταρτη φορά στα τελευταία πέντε χρόνια.

Η «χρυσή» αλλαγή του Γκουαρντιόλα, ο Γκουντογκάν σκόραρε δυο φορές, στο 76 και στο 81, ενώ ο Ρόντρο είχε ισοφαρίσει ενδιάμεσα στο 78.

Από την πλευρά της η Λίβερπουλ νίκησε με 3-1 τη Γουλβς στο «Ανφιλντ», αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Από εκεί και πέρα η Λιντς νίκησε στην έδρα της Μπρέντφορντ με 2-1 και παρέμεινε στην Premier League, η Μπέρνλι ακολουθεί Νόριτς και Γουότφορντ στον υποβιβασμό, ενώ η Τότεναμ κατέκτησε την τέταρτη θέση και θα λάβει μέρος στο Champions League της επόμενης σεζόν. Πρώτοι σκόρερ της σεζόν οι Μοχάμεντ Σαλάχ και Σον, οι οποίοι πέτυχαν από 23 γκολ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα (εικόνες)

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς

ΟΗΕ: Οι ξεριζωμένοι ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως