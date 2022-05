Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων – Πουρνάρας: Σίγουρα θα έχουμε κρούσματα στην Ελλάδα

Τι είπε για την πιθανότητα να ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ευλογιάς και πόσο προστατευμένοι είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που το έχουν κάνει.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου «Αττικόν», Σπυρίδων Πουρνάρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε ότι η Ευλογιά των πιθήκων δεν είναι συνήθως μια βαριά νόσος.

Όπως είπε στη συνέχεια, η ευλογιά των πιθήκων είναι πολύ σπάνια στην Ευρώπη και συναντάται κυρίως σε αφρικανικές χώρες, όπως για παράδειγμα το Κονγκό. Τώρα όμως έχουν εντοπιστεί πάνω από 140 κρούσματα στη Γηραιά Ήπειρο κι αυτό είναι ανησυχητικό.

Ο κ. Πουρνάρας είπε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες οι οποίο είχαν εμβολιαστεί για την ευλογιά πριν αυτό το πρόγραμμα σταματήσει έχουν μια σχετική προστασία από την ασθένεια αυτή. Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει να επιστρέψει αυτό το πρόγραμμα εμβολιασμού, είπε ότι ακόμη η επιστημονική κοινότητα είναι επιφυλακτική και θα πρέπει να περιμένουμε.

Προέβλεψε δε πως και στην Ελλάδα θα υπάρξουν κρούσματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας πανικοβάλει. Ο κ. Πουρνάρας διαβεβαίωσε πως υπάρχουν αντιικά φάρμακα για την ασθένεια αυτή, ενώ συμπλήρωσε πως η επανεμφάνιση τέτοιων «ξεχασμένων» ασθενειών οφείλεται στην κινητικότητα και την ευκολία με την οποία πραγματοποιούνται πλέον τα ταξίδια σε μακρινούς προορισμούς όπως η Αφρική.

