Βόλος – “παιχνίδι θανάτου”: “Δυο ανήλικοι πετάχτηκαν μπροστά στο μηχανάκι μου” (βίντεο)

Τρόμο προκαλεί στον Βόλο το επικίνδυνο παιχνίδι. Εκπαιδευτής οδηγών περιέγραψε στον ΑΝΤ1 την εμπειρία του.



Τρόμο προκαλεί στον Βόλο το επικίνδυνο παιχνίδι που έχει αναστατώσει την πόλη και έχει κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους, μία πρόκληση που έχουν βρει τα παιδιά για να δοκιμάζουν τις αντοχές τους αλλά και τα αντανακλαστικά των οδηγών.

Ο εκπαιδευτής οδηγών Βασίλης Καλλίας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για την περιπέτεια που έζησε ο ίδιος όταν δυο ανήλικοι πετάχτηκαν μπροστά του την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο με το δίκυκλό του.

Όπως είπε ο πριν δυο εβδομάδες οδηγούσε το δίκυκλο του στην οδό οδό Ανθ. Γαζή και πλησιάζοντας σε διασταύρωση είδε από μακριά δυο παιδιά να κοιτούν προς το μέρος του.

«Κατάλαβα ότι κάτι είχαν προσχεδιάσει και έκοψα ταχύτητα. Πλησιάζοντας κοντά τα παιδιά πετάχτηκαν μπροστά μου και πρόλαβα να σταματήσω», περιέγραψε ο κ. Καλλίας σημειώνοντας πως αν έμενε μόνο στην διαδικασία της επιβράδυνσης θα τους είχε πατήσει.

Τα παιδιά, όπως είπε στην συνέχεια, έτρεξαν και διέσχισαν κάθετα τον δρόμο, ενώ σημείωσε ότι αν δεν είχε αντιδράσει εγκαίρως θα μπορούσε να τους είχε πατήσει.

Στην συνέχεια ο κ. Καλλίας είπε ότι κοίταξε πίσω του και είδε και ένα τρίτο παιδί με το κινητό στο χέρι. «Όταν είδε ότι κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έκανε πως πήρε το μέρος μου», σημείωσε και πρόσθεσε «μέχρι να κατέβω και να τον πλησιάσω είχε εξαφανιστεί».

Τα παιδιά, τα οποία ήταν όπως είπε ηλικίας 13 έως 15 ετών είχαν σχέδιο.

