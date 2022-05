Life

“Το Πρωινό” - Τσουκαλά: Η αντίδραση Κωστόπουλου στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Νέα καταγγελία σε βάρος του σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλου για σεξουαλική παρενόχληση. Τι δήλωσε η Άννα Τσουκαλά. Τι απαντά ο Κωστόπουλος.



Η ηθοποιός Άννα Τσουκαλά, κατηγόρησε τον σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλο για σεξουαλική παρενόχληση. Η καταγγελία της Άννας Τσουκαλά, η οποία άφησε τη ζωή της στην Ελλάδα και πλέον μένει μόνιμα στην Νέα Υόρκη, έρχεται ένα μήνα μετά τη μήνυση της Έλενας Αθανασοπούλου για βιασμό από τον γνωστό σκηνοθέτη.

Η εκπομπή «Το Πρωινό», μετά την νέα καταγγελία σε βάρος του Κώστα Κωστόπουλου επικοινώνησε μαζί του, και είπε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Το Πρωινό» παρουσίασε και τα όσα είπε η Άννα Τσουκαλά στο Mega. «Γνωστός ηθοποιός με το “καλημέρα σας” μού είπε ότι “για να συνεχίσεις πρέπει να κοιμηθείς μαζί μου, γιατί έτσι κάνουν όλες”», είπε και συμπλήρωσε: «Ζούμε σε εποχές που η αλήθεια βγαίνει μπροστά. Είκοσι χρόνια πριν, μου είχε συμβεί το πρώτο “πέσιμο” από πολύ γνωστό ηθοποιό, που ήταν και καθηγητής μου στην πρώτη δραματική σχολή που πήγα. Το είπα στο σωματείο, σε μεγάλους και τρανούς ηθοποιούς και μου είπαν να μη μιλάω, γιατί τότε ξεκινούσα», περιέγραψε η ηθοποιός.

«Σε άλλη περίπτωση, πάλι στο ξεκίνημά μου, γνωστός σκηνοθέτης μού είπε ότι πρέπει να κάνω σχέση μαζί του. Πολλές φορές μού συνέβησαν αντίστοιχα σκηνικά. Κανένας δε με βοηθούσε, μόνο κάποιοι φίλοι μου που βρήκαν και τον μπελά τους, τους έκλειναν οι πόρτες για δουλειά», συνέχισε.

«Στο μεγαλύτερο σίριαλ που έγινα γνωστή, που έκανα κοπέλα άλλης θρησκείας, ο γνωστός σκηνοθέτης μου είπε να πάω στο δωμάτιό του σε ξενοδοχείο για να μου δώσει ένα σενάριο. Πήγα και μόλις μπήκα μέσα μου όρμησε κατευθείαν. Πήγα στην αστυνομία τότε, μου είπαν “όπως ήρθατε να φύγετε” και ότι “εμείς δεν αναλαμβάνουμε”. Ο πόλεμος που έζησα ήταν τόσο μεγάλος και έντονος που δεν έχω λόγια να τον περιγράψω. Το πιο λυπηρό και ανατριχιαστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά, και παιδιά στην ηλικίας μας, ή μικρότερα», είπε μεταξύ άλλων, η Άννα Τσουκαλά.

