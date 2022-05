Life

“Το Πρωινό” - Λαμπάτος: Ο Φιλιππίδης μου πέταξε τασάκι πάνω στην σκηνή (βίντεο)

Ο ηθοποιός μίλησε για τις συνεργασίες που είχε στο παρελθόν με τον Πέτρο Φιλιππίδη και έκανε λόγο για αλαζονική συμπεριφορά.



Για την συμπεριφορά του Πέτρου Φιλιππίδη κατά την διάρκεια συνεργασίας τους στο παρελθόν μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο ηθοποιός Γιώργος Λαμπάτος.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην σειρά «Χάι Ροκ» αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις. Ο Γιώργος Λαμπάτος έκανε λόγο για εκρήξεις θυμού και αλαζονική συμπεριφορά του Πέτρου Φιλιππίδη.

Όπως είπε μετά την επιτυχία του «Χάι Ροκ» ο Πέτρος Φιλιππίδης εδραιώθηκε και έγινε θιασάρχης. Ο κ. Λαμπάτος είπε ότι ο Φιλιππίδης ήταν αλαζόνας και περιέγραψε δυο περιστατικά στο θέατρο.

Στην μια περίπτωση ο Πέτρος Φιλιππίδης του έκανε κεφαλοκλείδωμα, πάνω στην σκηνή, σαν αστείο και στην δεύτερη περίπτωση του πέταξε εν ώρα παράστασης ένα τασάκι, το οποίο όπως είπε τον χτύπησε στον αστράγαλο και με δυσκολία κατάφερε να πει τα λόγια του.

Δείτε τι είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λαμπάτος:

