“Το Πρωινό” – Γιάνναρος: Ο Δασκαλάκης, ο Κούγιας και η υπεράσπιση της Πισπιρίγκου

Τι απαντά ο πρώην διοικητής του Ελπίς για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση. Η συνομιλία της Πισπιρίγκου με την Κλοντιάνα Τσέλο στην φυλακή και η μαρτυρία φίλης της.



Ο πρώην διοικητής του Ελπίς Θεόδωρος Γιάνναρος, απαντά με δήλωσή του στο «Πρωινό» στον Αλέξη Κούγια που δήλωσε ότι διοικητής νοσοκομείου της Αθήνας τον προσέγγισε για να αναλάβει την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου.



Ο Αλέξης Κούγιας δεν τον κατονόμασε, ωστόσο, ο ίδιος θέλησε να μιλήσει προκειμένου να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Διαψεύδει ότι ο εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση και μιλά για αστειότητες και κακοήθειες. Παραδέχεται ότι είχε επικοινωνία με τον Μάνο Δασκαλάκη. Του έστειλε ένα συλλυπητήριο μήνυμα (σ.σ. ο ίδιος έχει χάσει το παιδί του), υπήρχε μια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και του συνέστησε αρχικά τον Απόστολο Λύτρα και να κάνουν γονιδιακό έλεγχο.

Όπως λέει ο κ. Γιάνναρος στην επικοινωνία που είχε με «Το Πρωινό» σε καμία περίπτωση δεν είχε κάποια εμπλοκή, δηλαδή να συστήσει τον κ. Κούγια στην οικογένεια.

«Εγώ δεν αρνήθηκα ποτέ ότι μίλησα με τον Μάνο Δασκαλάκη. Εγώ το μόνο που έκανα είναι ότι του σύστησα τον Λύτρα για να τον βοηθήσει να βρει την αλήθεια. Με ρώτησε για γενετική, για τεστ και τα λοιπά που και εκεί δεν μπορούσα να τον βοηθήσω, γιατί εγώ δεν κάνω πια αυτά τα τεστ, δεν είμαι πια στον χώρο αυτόν τον συγκεκριμένο. Οπότε δεν έχω καμία άλλη σχέση με τον Μάνο Δασκαλάκη. Ένα απλό συλλυπητήρια του είπα, σαν πατέρας που έχει χάσει τον γιο του. Είναι ένα αισχρό θέμα που δημιούργησε κάποιος – για δικούς του λόγους – και από εκεί και πέρα θα δούμε πως θα τελειώσει. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί βασικά είναι κάτι το οποίο ποσώς με ενδιαφέρει. Το αν κάποιος θα πάει φυλακή ή δεν θα πάει φυλακή. Εγώ την άποψή μου έχω πει μόνο, την επιστημονική, τίποτε άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιάνναρος.

Για τον χαρακτήρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στην εκπομπή και μια γνωστή της από το παρελθόν, η οποία αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό με πρωταγωνίστρια την 33χρονη στο γήπεδο όταν έπαιζε μπάλα ο Μάνος Δασκαλάκης. Όπως είπε η γυναίκα η Ρούλα Πισπιρίγκου χτυπούσε το κεφάλι της στα κάγκελα, υποστηρίζοντας ότι κάποιος την πείραξε, ωστόσο, αυτό που φάνηκε σύμφωνα με την γνωστή της η Πισπιρίγκου προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να τραβήξει την προσοχή του Μάνου Δασκαλάκη.

Παράλληλα, στο «Πρωινό» μίλησε και η Κλοντιάνα Τσέλο, η γυναίκα που βρίσκεται στην φυλακή, για το καρτέρι θανάτου που είχε στήσει στον πατέρα του παιδιού της στο Χαλάνδρι. Η Κλοντιάνα αποκάλυψε την συνομιλία που είχε με την Ρούλα Πισπιρίγκου μέσα στην φυλακή.

