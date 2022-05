Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η όψη Ερμή – Πλούτωνα και ποιοι ευνοούνται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.



Μπορεί ο Ερμής να είναι ανάδρομος και να γίνονται παρεξηγήσεις, όμως σήμερα επανέρχεται στον Ταύρο και κάνει ωραία όψη με τον Πλούτωνα, είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα ευνοούνται συζητήσεις από το παρελθόν για να λυθούν ζητήματα. Ταύροι και Καρκίνοι τελευταίο ημερών, Παρθένοι, Σκορπιοί, Αιγόκεροι και Ιχθείς ευνοούνται από την επανάληψη συζητήσεων.

Παράλληλα, η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμα ότι σήμερα ο Άρης κάνει ωραία όψη με τον έρμη και παλιές υποθέσεις παίρνουν καλό δρόμο.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” – Κιμούλης: Νέα αγωγή για την διαγραφή του από το ΣΕΗ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Θλίψη από τον θάνατο του μέντορά του

Θεσσαλονίκη – Κέντρο αισθητικής: Κινδύνεψε να πεθάνει από υπηρεσίες τις οποίες “χρυσοπλήρωσε”