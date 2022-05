Οικονομία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τέλος στην ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα

«Πράσινο φως» για την αποδέσμευση ποσού ύψους 748 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, που αφορά την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 748 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, "ανάβει" η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 14ης έκθεσης μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των συμφωνημένων δεσμεύσεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας καθώς και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το ποσό των 748 εκατ. ευρώ αφορά την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και συγκεκριμένα την επιστροφή των κερδών από ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (ANFAs και SNPs), κ.α.

Η Επιτροπή τονίζει ότι δεν μπορεί να παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία για την ελληνική οικονομία, μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022. «Εάν δεν παραταθεί η ενισχυμένη εποπτεία, η παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της Ελλάδας θα συνεχιστεί στο πλαίσιο τόσο της μετα-προγραμματικής επιτήρησης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», τονίζει η Επιτροπή. Θα συνεχίσουν επίσης να ακολουθούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Η παρακολούθηση των ειδικών δεσμεύσεων που θα χρησιμεύσουν ως βάση για την τελική δόση των μέτρων για το χρέος θα πραγματοποιηθεί σε μια πρώτη έκθεση εποπτείας μετά το πρόγραμμα που θα εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2022.

Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή τονίζει τα εξής: «Η επιτυχής υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής και η αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα. Αυτό έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά την προϋπόθεση στην οποία βασίζεται η εφαρμογή ενισχυμένης εποπτείας. Οι αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στην ολοκλήρωση των εκκρεμών στοιχείων».

