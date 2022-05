Συνταγές

Ρολό κιμά στο φούρνο με πατάτες από τον Πέτρο Συρίγο

Μια υπέροχη συνταγή για ρολό μοσχαρίσιο γεμιστό με αυγά από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".



Ρολό κιμά με αυγά στο φούρνο με πατάτες ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος την Δευτέρα στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μια υπέροχη συνταγή από τον σεφ της εκπομπής για ρολό μοσχαρίσιο γεμιστό με αυγά για να δώσεις το κάτι παραπάνω και διαφορετικό στο μεσημεριανό σου!

Τα υλικά

1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο (ελιά)

200γρ ψωμί ψίχα

100 ml γάλα

1 μεγάλο λευκό κρεμμύδι

2 πιπεριές πράσινες(προαιρετικά)

150 γρ γραβίερα τριμμένη

5 κ.τ.σ μαϊντανό

2 αυγά

αλάτι, πιπέρι

ελαιόλαδο



Για τη γέμιση με τα αυγά:

5 αυγά βρασμένα

2 κ.τ.σ κορν φλαουρ

Για τις πατάτες:

1 κιλό πατάτες baby

1 φύλλο δάφνης

3 κ.τ.σ βούτυρο

4 κ.τ.σ θυμάρι

αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 175 βαθμούς στον αέρα. Σε ένα μπολ βάζουμε το γάλα με το ψωμί να μουλιάσει. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο ψιλοκομμένα το κρεμμύδι, (τις πιπεριές,)σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, αυτό το κάνουμε για να βγάλουν τα υγρά τους και να μην νερώσει ο κιμάς μας. Όταν τελειώσει το σοτάρισμα αφήνουμε να κρυώσει λίγο και προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και το θυμάρι. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, τα υλικά από το τηγάνι, το τριμμένο τυρί, το ψωμί που έχουν στραγγίξει καλά από το γάλα, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Ζυμώνουμε για 5 λεπτά περίπου να γίνει αφράτος ο κιμάς μας. Απλώνουμε ένα κομμάτι λαδόκολλα στον πάγκο μας, λαδώνουμε με ένα πινέλο και απλώνουμε πάνω το μείγμα σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα περίπου 30εκ. χ 22εκ. Περνάμε τα βρασμένα αυγά από αλεύρι, αυτό βοηθάει όταν κόβουμε το ρολό μας να μην ξεκολλάει από τον κιμά. Προσθέτουμε τα βρασμένα αυγά αφού τα έχουμε τυλίξει με μπέικον. Με τη βοήθεια της λαδόκολλας κλείνουμε σε σχήμα ρολό. Στρίβουμε τις άκρες ώστε να τυλίξουμε σαν καραμέλα. Τυλίξτε τώρα και με αλουμινόχαρτο. Μεταφέρετε σε ένα ταψί και βάλτε 1 κούπα νερό Ψήστε για 1 ώρα στους 175 βαθμούς, έπειτα αφαιρέστε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και βάλτε για άλλα 10 λεπτά να πάρει χρώμα. Βγάζουμε από τον φούρνο αφήνουμε να κάτσει 10 λεπτά και κόβουμε σε φέτες.

Για τις πατάτες:

Βράζουμε τις πατάτες βάζοντας σε κρύο νερό μαζί με 1 φύλλο δάφνης και αλάτι. Βράζουμε για 20 λεπτά, αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και κόβουμε στη μέση. Σοτάρουμε σε βούτυρο μέχρι να πάρουν χρώμα. Τέλος πασπαλίζουμε με φρέσκο θυμάρι.