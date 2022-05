Πολιτική

Μητσοτάκης σε νέους: Η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο

«Η πιο ουσιαστική πολιτική την οποία μπορούμε να κάνουμε για τη νέα γενιά είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο. Υπάρχει πάλι ένας αέρας αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης ο οποίος πνέει στη χώρα μας και οι πρώτοι που θα πρέπει να καβαλήσουν αυτό το κύμα είστε εσείς, η γενιά η δική σας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συναντήθηκε την Πέμπτη 19 Μαΐου, στο Μέγαρο Μαξίμου, με μια ομάδα από φοιτητές και νεαρούς εργαζόμενους σε εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίοι συμμετέχουν στο 12ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, που πραγματοποιείται αύριο Τρίτη.

Ο πρωθυπουργός άκουσε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των νέων για το μέλλον, λέγοντας ότι «η πιο ουσιαστική πολιτική την οποία μπορούμε να κάνουμε για τη νέα γενιά είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, ως «τον μεγάλο, τον πιο σημαντικό κοινωνικό ανελκυστήρα, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει δυνατότητα σε ένα παιδί εφόσον δουλέψει σκληρά να μπει σε ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, να του ανοίξει το δρόμο ώστε να μπορεί να βρει μια καλή δουλειά και μετά να βρει στη συνέχεια το δρόμο του».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι δέσμευση της κυβέρνησης είναι να προωθήσει πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης, που δυσκολεύει κυρίως τη ζωή των νεαρών ζευγαριών. «Η στέγη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση πια στα ενοίκια κι αν κάποιος δεν έχει το δικό του σπίτι ζορίζεται πολύ, γιατί το ενοίκιο και το κόστος της στέγης είναι ένα μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. Κι αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και θα είμαστε πολύ τολμηροί στις πολιτικές μας που αφορούν στη στέγη», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στις σχεδιαζόμενες πολιτικές, ανέφερε συγκεκριμένα: «Εμείς κοιτάμε μία σειρά από επιλογές σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα αξιοποίησης της ανεκμετάλλευτης περιουσίας που έχει το δημόσιο. Μπορείς να πάρεις, παραδείγματος χάριν, ένα οικόπεδο και στη λογική της παραδοσιακής αντιπαροχής να προσφέρεις σε κάποιον, ο οποίος θα έλθει να το αναπτύξει, τη δυνατότητα να κρατήσει ο ίδιος ένα κομμάτι της ακίνητης περιουσίας που δημιουργεί και ένα άλλο κομμάτι να το νοικιάζει, να το μισθώνει με ελεγχόμενα ενοίκια τα οποία να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια της αγοράς.

Δεύτερη ιδέα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα διαμερισμάτων τα οποία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή και παντελώς αναξιοποίητα. Ας δώσουμε κίνητρα, λοιπόν, στους ιδιοκτήτες ή στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες, ή στους μελλοντικούς ενοικιαστές, να τα φτιάξουν, να τα εκσυγχρονίσουν και να μειώσουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, έτσι ώστε όλα αυτά τα κλειστά διαμερίσματα, τα οποία ουσιαστικά είναι κεφάλαιο που δεν αποδίδει τίποτα και σε κανέναν ούτε στον ιδιοκτήτη, ούτε στον πιθανό ενοικιαστή, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε αυτό το απόθεμα το σημαντικό, να το εντάξουμε πάλι στην αγορά ακινήτων.

Να δούμε τα ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική στέγη. Φαίνεται αδιανόητο αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία μπορεί να έχουν δυνατότητα κι έχουν χώρο, να μην έχουν βρει τρόπο, μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να κατασκευάσουν φτηνή και ανταγωνιστική φοιτητική στέγη.

Δεν λέω κατ' ανάγκη να είναι δωρεάν, αλλά ξέρετε όσοι έχετε σπουδάσει εκτός Αθηνών, τι ενοίκια μπορούν να ζητάνε. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση με ένα πολύ πιο χαμηλό ενοίκιο να μπορεί κανείς να έχει μία αξιοπρεπή φοιτητική στέγη εντός του χώρου του πανεπιστημίου.

Αυτές είναι μόνο κάποιες ιδέες τις οποίες αναπτύσσουμε αυτή την εποχή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ ακανθώδες πρόβλημα της στέγης και της αύξησης του κόστους διαβίωσης συνολικά».

Αναφερόμενος στις αμοιβές ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι χαμηλοί οι μισθοί στην Ελλάδα και αυτό μπορεί να διορθωθεί και με κρατικές παρεμβάσεις, όπως ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και με προσαρμογή του ιδιωτικού τομέα στη νέα πραγματικότητα που πρέπει να αυξήσει τις αμοιβές για να βρει τους εργαζόμενους με τις δεξιότητες που χρειάζεται.

«Είναι χαμηλοί οι μισθοί στην Ελλάδα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και από κει και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το ζήτημα των χαμηλών απολαβών.

Είναι χαμηλοί οι μισθοί διότι κουβαλάμε μία δεκαετία κρίσης και τώρα η οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται, αλλά ξεκινάμε από έναν χαμηλό πήχη. Πως διορθώνεται; Το πρώτο, με κρατικές παρεμβάσεις όσον αφορά στον κατώτατο μισθό, γιατί εκεί μπορούμε να παρέμβουμε. Είχαμε το θάρρος να προχωρήσουμε σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού με 50 ευρώ το μήνα, με την πρόσθετη αύξηση την οποία δίνουμε από 1η Μαΐου, που είναι σημαντικό για τα παιδιά εκείνα, για τους νέους μας οι οποίοι είναι στον κατώτατο μισθό. Από κει και πέρα, όπως είπαμε, βελτίωση συνολικά του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο ονομαστικός μισθός έχει σημασία αλλά τελικά αυτό που σας ενδιαφέρει είναι τι μένει στην τσέπη. Αυτό σημαίνει φορολογία, σημαίνει εργοδοτικές εισφορές, να μένουν τελικά περισσότερα χρήματα στην τσέπη του εργαζόμενου. Και από εκεί και πέρα, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει και αυτός με τη σειρά του, οι εργοδότες δηλαδή θα πρέπει να προσαρμοστούν. Ακούω συχνά γκρίνια από εργοδότες, την ακούτε και εσείς φαντάζομαι, κύριε καθηγητά: «δεν βρίσκουμε τους εργαζόμενους που θέλουμε». Ναι, αυτό έχει μία βάση διότι υπάρχει μία αναντιστοιχία δεξιοτήτων από την μία και ζήτησης από πλευράς των εργοδοτών από την άλλη. Η απάντησή μου είναι «πληρώστε και περισσότερα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις startup. «Αυτό που γίνεται στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων είναι πολύ εντυπωσιακό. Ξεκινάει, καταρχάς, από μία αλλαγή παραδείγματος, από την ιδέα και μόνο ότι ο νέος μπορεί να σκεφτεί είτε να φτιάξει δική του επιχείρηση είτε να συμμετέχει σε ένα νεοφυές επιχειρηματικό σχήμα και ότι αυτή είναι μία εναλλακτική ελκυστική επιλογή καριέρας σε αντίθεση με αυτό το οποίο θα σκέφτονταν, ενδεχομένως, τα παιδιά της δικής μου γενιάς όπου a priori έλεγες ότι θα πάω να γίνω υπάλληλος κάπου ή θα γίνω ελεύθερος επαγγελματίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο που έχει ήδη παίξει η τεχνολογία στον εκσυγχρονισμό του κράτους: «Το γεγονός ότι το κράτος εκσυγχρονίζεται, στέλνει ένα μήνυμα ότι πιστεύει στην τεχνολογία και ως εργαλείο διευκόλυνσης της επαφής μεταξύ του κράτους και του πολίτη. Η τεχνολογία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να παρέχεις καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες». Και συμπλήρωσε: «όσοι έρχονται από το εξωτερικό, που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους, είναι πολύ εντυπωσιασμένοι από την ταχύτητα της προόδου μας και νομίζω ότι από την ευκολία του interface πια το οποίο υπάρχει μεταξύ κράτους, πολίτη και επιχείρησης».

Απαντώντας στις ερωτήσεις των νέων για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το brain drain, σημείωσε ότι: «Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές και ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανείς αλλά και να ζει. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν και είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν». Και συμπλήρωσε: «Πάνω από όλα στέκομαι στην πίστη ότι τελικά η χώρα θα πάει καλά, άρα αξίζει τον κόπο να αφήσω μια καλή «έδρα» στο εξωτερικό, να πάρω ενδεχομένως την οικογένειά μου, να γυρίσω πίσω και να ξαναχτίσω την καριέρα μου και τη ζωή μου στην Ελλάδα».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει καλύτερη σύνδεση μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων: «Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε τώρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση απελευθερώνει τα πανεπιστήμια να μπορούν να συνδέονται πολύ πιο εύκολα με τις επιχειρήσεις, σπάει στεγανά και προκαταλήψεις του παρελθόντος, διότι ένα μεγάλο κομμάτι της πρωτογενούς δουλειάς, της πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να αποτελέσει τη μαγιά για μία επιχειρηματική δραστηριότητα, θα αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα».

«Νομίζω το μέλλον του πανεπιστημίου είναι στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις γιατί οι επιχειρήσεις ξέρουν τι χρειάζονται σε ό,τι αφορά το skill», είπε από την πλευρά του ο πρώην καθηγητής της ΑΣΟΕΕ και εμπνευστής του «Πανοράματος Επιχειρηματικότητας», Ιορδάνης Λαδόπουλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το όραμά του για την επόμενη τετραετία θα είναι να ξαναγίνουν οι νέοι «πρωταγωνιστές» μέσα από πολιτικές που θα προωθήσει η κυβέρνηση. Μίλησε για την ανάγκη να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και τους κάλεσε να συμμετέχουν στα κοινά, ώστε οι ίδιοι να διαμορφώσουν το μέλλον τους.

«Νομίζω από τη φύση τους οι νέοι είναι πολύ πιο εύκολο να αμφισβητήσουν την εξουσία από το να συνταχθούν με αυτήν. Αυτό είναι κανόνας και έτσι νομίζω πρέπει να είναι. Αλίμονο αν οι νέοι δεν είναι στην πρώτη γραμμή να αλλάζουν αυτά που δεν τους αρέσουν. Αλλά, η συμμετοχή στα κοινά είναι προϋπόθεση για να μπορεί να πετύχει κανείς σε αυτήν την αλλαγή. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι νέοι να θεωρήσουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με τα κοινά καθ' οιονδήποτε τρόπο, επειδή δεν μπορεί η φωνή τους να ακουστεί και δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και εκεί έχουμε κι εμείς μια μεγάλη ευθύνη να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες σε νέους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η συζήτηση του πρωθυπουργού με τους νέους

