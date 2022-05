Αθλητικά

ΟΑΚΑ: ζημιές μετά τον τελικό Κυπέλλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι στο ΟΑΚΑ για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ολυμπιακού Σταδίου βρίσκονται από τα ξημερώματα της Κυριακής στη δυσάρεστη θέση να καταμετρούν εκτεταμένες καταστροφές, τόσο εντός του ποδοσφαιρικού Σταδίου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, εξ αιτίας των θλιβερών επεισοδίων μερίδας οπαδών Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και της απολύτως αποτυχημένης διοργάνωσής του από την ΕΠΟ.

Από τον έλεγχο καταγράφηκαν ζημιές, μεταξύ άλλων, σε:

412 καθίσματα

54 καψίματα στο ταρτάν

4 σουίτες με σπασμένες πόρτες και τζαμαρίες, έπιπλα κατεστραμμένα, γραμμένους τοίχους

Δημοσιογραφικά θεωρεία, με σπασμένα plexiglass και καρέκλες

7 πυροσβεστήρες

6 πυροσβεστικές φωλιές

9 λουκέτα

25 ανεμοθωράκια

12 διαχωριστικά plexiglass κερκίδων

6 επιτοίχια καζανάκια και άλλες καταστροφές στις τουαλέτες

4 κοντάρια κόρνερ

Προστατευτικό δίχτυ φιλάθλων

13 μεγάλες σχάρες

47 μικρές σχάρες

Κουτί ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Τοιχοποιίες

Μεταλλικά στοιχεία (πίλαρ, κολώνες, πόδι Καλατράβα)

7 Φωτοχείμαρροι

15 Πλάκες ομβρίων υδάτων

Επιδαπέδιες πλάκες μαρμάρου

Περιφράξεις και θύρες κατεστραμένες

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ, σε συνεχή συνεννόηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, φρόντισε έγκαιρα, πριν από τη διεξαγωγή του τελικού, να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δεκάδων χιλιάδων θεατών και της Εγκατάστασης, που ανήκει και χρηματοδοτείται από όλους τους Έλληνες πολίτες.

Στη Σύμβαση Μίσθωσης που υπέγραψε με την ΕΠΟ μόλις την παραμονή του αγώνα, παρά τις αντιρρήσεις και την κωλυσιεργία της διοργανώτριας Ομοσπονδίας, προβλέφθηκε εγγυητική επιστολή ύψους 100.000 ευρώ και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι εκτεταμένες καταστροφές θα αποκατασταθούν άμεσα και θα συνεχιστεί με την ίδια συνέπεια η αδιάκοπη προσπάθεια των 2,5 τελευταίων ετών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό όλων των παραμελημένων για πολλά χρόνια εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος.

Το ΟΑΚΑ αλλάζει, ξαναγίνεται τοπόσημο με αθλητικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόσημο και αυτό δεν μπορεί να το αποτρέψει καμία μικρή μερίδα χούλιγκαν και οι παραβατικές τους συμπεριφορές, που γίνονταν ανεκτές στο παρελθόν. Είμαστε μαζί με την αθλητική οικογένεια, με τους πάρα πολλούς υγιείς φιλάθλους, με τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας και για αυτούς εργαζόμαστε.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” – Γιάνναρος: Ο Δασκαλάκης, ο Κούγιας και η υπεράσπιση της Πισπιρίγκου

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ρήτρα διαφυγής και το 2023

Κιμ Γιονγκ Ουν: Θλίψη από τον θάνατο του μέντορά του