Life

“The 2Night Show”: Δροσάκη και Φισφής συναντούν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικές συζητήσεις, εξομολογήσεις καρδιάς και χιούμορ έχει το αποψινο "μενού" στην βραδινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Λένα Δροσάκη.

Η όμορφη ηθοποιός μοιράζεται την ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής της από την Πάτρα και τις σπουδές ηλεκτρολογίας, στην υποκριτική και τα «φώτα» της δημοσιότητας. Μεταξύ άλλων, θυμάται τη γνωριμία της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, την αποτυχημένη προσπάθεια να κρατήσουν κρυφή τη σχέση τους, καθώς και τον ερχομό του παιδιού, που συμπλήρωσε την ευτυχία τους.

Επίσης, περιγράφει, με ενθουσιασμό, τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στη σειρά «Σέρρες» και θυμάται, με τρυφερότητα, στιγμές από τον «δικό» της, Πάνο Νάτση. Τέλος, φανερά συγκινημένη, μιλάει για τον αγώνα που δίνει και η ίδια αυτό το διάστημα, ώστε να σπάσουν, επιτέλους, οι «χιλιάδες σιωπές» των κακοποιημένων γυναικών.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Λάμπρος Φισφής.

O χαρισματικός stand-up comedian μιλάει για τη θέση της κωμωδίας στη ζωή του, το νέο τηλεπαιχνίδι «Οι 100», που παρουσιάζει και σχολιάζει, με το δικό του χιούμορ, συνήθειες και συμπεριφορές της καθημερινότητάς μας. Με ποιο τρόπο ο Έντι Μέρφι στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθεί με τo stand-up comedy;

Γιατί ως πατέρας δύο παιδιών αισθάνεται ότι έχει γίνει… η μητέρα του; Επίσης, μοιράζεται τον ενθουσιασμό του για την παράσταση «Αυτά είναι…» που επιτέλους θα πραγματοποιηθεί, μετά από 2 χρόνια αναβολής, και εξηγεί τον λόγο που ο κόσμος τον θεωρεί λίγο σνομπ και απρόσιτο. Στη συνάντησή του με τον Σπύρο Ντούγια, αφήνεται στα χέρια του μικρού παρουσιαστή και τα παιχνίδια μεταξύ τους δεν έχουν τέλος!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – Κέντρο αισθητικής: Κινδύνεψε να πεθάνει από υπηρεσίες τις οποίες “χρυσοπλήρωσε”

Ευλογιά των πιθήκων – Πουρνάρας: Σίγουρα θα έχουμε κρούσματα στην Ελλάδα

Αιγαίο: Ιστιοπλοϊκά προσπάθησαν να μπουν παράνομα στην Ελλάδα