”Rouk Zouk Special”: πρωτιά στην τηλεθέαση την Κυριακή

Μαγνήτισαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών η Ζέτα Μακρυπούλια και η παρέα της, που μας χάρισαν ένα ξέγνοιαστο και σπαρταριστό βράδυ Κυριακής.

Η Ζέτα Μακρυπούλια στο «Rouk Zouk Special» κάνει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό και… κυριακάτικη υπόθεση!

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης ήταν, χθες, Κυριακή 22 Μαΐου, στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 17,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 2,9 μονάδες.

Τα χθεσινά νυχτοπερπατήματα του «Rouk Zouk Special» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.716.500 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’!

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες διασκέδασαν με το «Rouk Zouk Special», αγγίζοντας σε επιμέρους κοινά το 19,8% και το 19%, αντίστοιχα.

