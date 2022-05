Οικονομία

Ασφαλιστικές εισφορές - Εισφορά αλληλεγγύης: μείωση με “σφραγίδα” της Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την έκθεση της Κομισιόν, η οποία, εκτός των άλλων, άνοιξε τον δρόμο για την μονιμοποίηση μείωσης βαρών. Ποιες “εκκρεμότητες” διαπιστώνει η μεταμνημονιακή έκθεση.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με «σφραγίδα» της Κομισιόν έρχονται οι μειώσεις τόσο των ασφαλιστικών εισφορών όσο και της εισφοράς αλληλεγγύης, αφού στην 14η μεταμνημονιακή έκθεση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο στην Κυβέρνηση να το πράξει.

Όμως, η έκθεση σηματοδοτεί όχι μόνο μειώσεις φόρων, αλλά και το «τελευταίο μίλι» έως την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο, οδηγώντας στην για εκταμίευση 748 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο.

Όλα αυτά την ώρα που το γενικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να τηρήσει τις δεσμεύσεις της κόντρα στις προκλήσεις από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ οι ελληνικές Αρχές παραμένουν δεσμευμένες στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Οι εκκρεμότητες

Στην έκθεση επισημαίνεται και μια σειρά εκκρεμοτήτων, που παραμένουν στο σκηνικό και αφορούν:

τα ληξιπρόθεσμα χρέη,

το Κτηματολόγιο,

την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας και

το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας.

Όλα αυτά φαίνεται πως θα λειτουργήσουν ως «οδηγός» για την εκταμίευση της «ορφανής» δόσης των περίπου 750 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα από το 2019, όταν λόγω των εκλογών αναβλήθηκε μια αξιολόγηση.

Στην σημερινή έκθεση, οι θεσμοί διαπιστώνουν πως η ανάκαμψη παραμένει ισχυρή και το 2022 στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι επηρεάζεται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και από τον πόλεμο.

Επαναλαμβάνονται οι εκτιμήσεις για ρυθμό ανάπτυξης 3,5% φέτος και 3,1% το 2023, με βασικό οδηγό τις επενδύσεις, ενώ σημειώνεται πως η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να μονιμοποιήσει τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και της εισφοράς αλληλεγγύης, «ενισχύοντας την ανάπτυξη».

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε ανάρτηση του στα social media, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει τα εξής:

«Η νέα Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου της χώρας. Η ελληνική οικονομία αξιολογείται θετικά για 10η συνεχή φορά στο διάστημα που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Αρχικά για τον τρόπο που αμύνθηκε στην πανδημία. Και, τώρα, για τη δράση της απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη απελευθέρωση από τα δάνεια του ΔΝΤ και τις αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας. Και καθιστά, πλέον, εφικτό τον εθνικό στόχο η πατρίδα μας να ενταχθεί στην επενδυτική βαθμίδα το 2023. Κλείνει, έτσι, οριστικά μία πολυετής οικονομική δοκιμασία.

Οι κοινές προσπάθειες πολιτών και Πολιτείας αποδίδουν. Και η διεθνής αναγνώριση μας δίνει κουράγιο να επιμείνουμε στην προστασία της κοινωνίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Χωρίς πανηγυρισμούς, αλλά με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης. Με σκληρή και μεθοδική δουλειά. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα αλλάζει και βαδίζει μπροστά με αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε!».

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοκτονία 14χρονου: Νέες καταγγελίες για περιστατικά bullying (βίντεο)

Πύργος – Αδερφή Θύμιου στον ΑΝΤ1: Θέλω να βρεθεί ζωντανός

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού - Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών: διαθέσιμα για χρήση από τους γονείς