Θεσσαλονίκη - Εγκατάλειψη βρέφους: Καταδικάστηκε η μάνα που άφησε νεογνό σε πολυκατοικία (εικόνες)

Η νεαρή κάθισε σήμερα στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Τι ανέφερε στην απολογία της

Σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών, με αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, 27χρονη, η οποία κατηγορείται ότι εγκατέλειψε το νεογνό της στην είσοδο πολυκατοικίας, τον Οκτώβριο του 2019.

Το βρέφος είχε εντοπίσει, τυλιγμένο σε πετσέτα, ένοικος της πολυκατοικίας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στο σημείο όπου διέμενε η κατηγορούμενη, ενώ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Η ίδια απέδωσε την ενέργειά της στον πανικό που την κυρίευσε, καθώς, όπως απολογήθηκε, κρατούσε την εγκυμοσύνη κρυφή από τους γονείς της. «Έσπασαν τα νερά στο σπίτι και γέννησα εκεί, δεν ήξερα τι να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νεογνό, θηλυκού γένους, βρήκε ένοικος της πολυκατοικίας τυλιγμένο σε μια πετσέτα πολύ κοντά στο σπίτι που έμενε η κατηγορούμενη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Σήμερα το μικρό κορίτσι μένει με τη μητέρα του.

