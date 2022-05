Κόσμος

Ουκρανία: Η Ρωσία εξετάζει το ιταλικό σχέδιο για ειρήνευση

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του εξετάζει το ιταλικό σχέδιο για ειρήνευση στην Ουκρανία.

Ο Ρουντένκο πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει όταν αναλύσει επαρκώς την όλη αυτή ιταλική πρόταση.

Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό σχέδιο ειρήνευσης βασίζεται σε τέσσερα κύρια σημεία, με ιδιαίτερο βάρος στην κατάπαυση του πυρός, στην ουδετερότητα της Ουκρανίας και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καθεστώς αυτονομίας του Ντομπάς και της Κριμαίας και -τέλος- στην υπογραφή μιας νέας συμφωνίας για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη.

