Ευλογιά των πιθήκων - Τζανάκης: ατομική υγιεινή και καλό ψήσιμο στο κρέας! (βίντεο)

Τι λέει ο Καθηγητής Πνευμονολογίας για τα κρούσματα ανά τον πλανήτη και τον βαθμό κινδύνου που διατρέχουν οι πολίτες. Ποιες οδηγίες δίνει για την προστασία όλων.

«Με τα στοιχεία που έχουμε, πρέπει να αποκλείσουμε ότι θα έχουμε πανδημία τύπου κορονοϊού. Ο ιός αυτός είναι διαφορετικός. Μεταδίδεται πολύ δύσκολα», είπε ο Νίκος Τζανάκης στον ΑΝΤ1, αναφορικά με την ευλογιά των πιθήκων.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας είπε πάντως πως «δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά να δούμε τα ενδεχόμενα για το πώς μεταφέρθηκε ο ιός από την Αφρική στην Ευρώπη και πλέον ενδημεί στην Ευρώπη, γι’ αυτό και ακούμε κρούσματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

«Οι πολίτες νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μικρό κίνδυνο και μπορούν να προφυλαχθούν με τήρηση των κανόνων υγιεινής, δηλαδή με συχνό πλύσιμο των χεριών και με καλό ψήσιμο του κρέατος που καταναλώνουμε», επεσήμανε ο κ. Τζανάκης.

Κατέληξε λέγοντας πως από την ευλογιά των πιθήκων «κινδυνεύουν ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες που πρέπει να προστατεύσουμε, καθώς σε αυτές εντοπίζονται τα κρούσματα».

