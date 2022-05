Κόσμος

Oυκρανία: Ισόβια σε Ρώσο στρατιώτη για εγκλήματα πολέμου

Η δίκη αυτή έχει τεράστια συμβολική σημασία για την Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία για ωμότητες και βαναυσότητα κατά αμάχων

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα από ουκρανικό δικαστήριο ο Ρώσος στρατιώτης που δικαζόταν για τον φόνο άοπλου αμάχου στην πρώτη δίκη για εγκλήματα πολέμου που διεξήχθη μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία.

Ο Βαντίμ Σισιμαρίν, ένας 21χρονος διοικητής άρματος μάχης, είχε δηλώσει ένοχος για τον φόνο του 62χρονου αμάχου Ολεξάντρ Σελίποφ στο χωριό Τσουπαχίβκα στη βορειοανατολική Ουκρανία στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από διαταγή που έλαβε να τον πυροβολήσει από ένα αυτοκίνητο. Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε αμέσως ότι ο στρατιώτης θα ασκήσει έφεση.

Ο δικαστής Σέρχι Αγκαφόνοφ δήλωσε ότι ο Σισιμαρίν, εκτελώντας "εγκληματική διαταγή" από στρατιωτικό υψηλότερου βαθμού, πυροβόλησε πολλές φορές το θύμα στο κεφάλι με αυτόματο όπλο.

"Το δικαστήριο αποφάσισε: ο Σισιμαρίν Βαντίμ Εβγκένιεβιτς κρίθηκε ένοχος και τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη. Δεδομένου του γεγονότος ότι το έγκλημα που διαπράχθηκε είναι ένα έγκλημα κατά της ειρήνης, της ασφάλειας, της ανθρωπότητας και της διεθνούς έννομης τάξης, το δικαστήριο δεν θεωρεί πως έχει τη δυνατότητα να επιβάλει μικρότερη ποινή φυλάκισης στον Σισιμαρίν. Η δολοφονία διαπράχθηκε με άμεση πρόθεση. Ο Σισιμαρίν παραβίασε τους νόμους και τα ήθη του πολέμου", σημείωσε ο δικαστής.

Ο Σισιμαρίν παρακολουθούσε σιωπηλά τη διαδικασία από ένα κουβούκλιο από ενισχυμένο γιαλί μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και δεν έδειξε κανένα συναίσθημα την ώρα που διαβαζόταν η ετυμηγορία του δικαστηρίου. Την περισσότερη ώρα, στεκόταν με το κεφάλι σκυμμένο καθώς άκουγε τον διερμηνέα, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φρουρούς έξω από το κουβούκλιο στο οποίο βρισκόταν.

Η δίκη αυτή έχει τεράστια συμβολική σημασία για την Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία για ωμότητες και βαναυσότητα κατά αμάχων κατά τη διάρκεια της εισβολής της και, όπως σημειώνει, έχει εντοπίσει περισσότερα από 10.000 πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους ή οποιαδήποτε ανάμειξη σε εγκλήματα πολέμου.

Το Κρεμλίνο δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την καταδίκη του Ρώσου στρατιώτη. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τη δίκη και ότι η απουσία διπλωματικής αποστολής στην Ουκρανία περιορίζει την ικανότητά της να προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς εισαγγελείς, ο Σισιμαρίν και άλλοι τέσσερις Ρώσοι στρατιώτες έκλεψαν ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο για να γλιτώσουν όταν η φάλαγγά τους μπήκε στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων. Οι στρατιώτες πήγαν στο χωριό Τσουπαχίβκα, όπου είδαν τον Σελίποφ να κάνει ποδήλατο και να μιλάει στο τηλέφωνό του.

Οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι ο Σισιμαρίν έλαβε εντολή από άλλον στρατιώτη να σκοτώσει τον άμαχο για να αποφευχθεί να αναφέρει την παρουσία Ρώσων στρατιωτών και αυτός έρριξε αρκετές σφαίρες μέσα από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου με ένα τουφέκι στο κεφάλι του Σελίποφ. Αυτός πέθανε επιτόπου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σισιμαρίν, ο οποίος κατάγεται από το Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ομολόγησε στο δικαστήριο την ενοχή του και ζήτησε από την χήρα του θύματος, την Κατερίνα Σελίποβα, να τον συγχωρέσει.

"Αυτή είναι η πιο σοβαρή καταδίκη και κάθε λογικός άνθρωπος θα ασκούσε έφεση", δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του νεαρού άνδρα, ο Βίκτορ Οβσιάνικοφ. "Θα ζητήσω την ακύρωση της ετυμηγορίας", πρόσθεσε.

